Ξεκινάει σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030».

Mε την αφορμή αυτή πάμε πίσω στο 1979, όταν, στις 5 Μαΐου, ξεκίνησε τις εργασίες του στη Χαλκιδική, το 1ο συνέδριο του κόμματος.

Είχαν περάσει 4,5 περίπου χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, τον Οκτώβριο του 1974, και σχεδόν δύο από τη δεύτερη συνεχόμενη εκλογική της νίκη του 1977.

Η κίνηση της Βόλβης

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, βγαίνει στις αίθουσες η κινηματογραφική ταινία του Σταύρου Τσιώλη, «Ας περιμένουν οι γυναίκες», η οποία κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές κοινού και κριτικών.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας, είναι εκείνη που αναφέρεται στο ‘Α Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας (σ.σ. Εκ παραδρομής, ίσως γιατί είχε υπάρξει και προσυνέδριο το 1977, στην ταινία γίνεται λόγος για το «2ο Συνέδριο του 1979ω).

Πιο συγκεκριμένα, ο Σάκης Μπουλάς υποδυόμενος τον Αντώνη, πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, εξηγεί στους Γιάννη Ζουγανέλη (Πάνος) και Αργύρη Μπακιρτζή (Μιχάλης) τι ακριβώς ήταν η «Κίνηση της Βόλβης».

«ΤΟ ΒΗΜΑ» της 4ης Μαΐου 1979 γράφει για την «Κίνηση της Βόλβης»:

»Την πανηγυρική ατμόσφαιρα προετοιμασίας του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας (που αρχίζει αύριο στη Χαλκιδική) ήρθε χθες να διαταράξει μια ανακοίνωση από τη γνωστή «Κίνηση της Βόλβης.

»Η ανακοίνωση αυτή επισημαίνει στοιχεία και περιγράφει και καταστάσεις που – όπως τονίζεται – μαρτυρούν ότι το “κομματικό κατεστημένο για μιαν ακόμη φορά μπόρεσε να παραμορφώσει το πνεύμα τῆς ἐντολής του αρχηγού”.

»Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στελέχη της «Κινήσεως Βόλβης» εξακολουθούν να υποστηρίζουν πάντοτε ότι μέλη της «Κινήσεως» περιλαμβάνονται στους συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας — καὶ ἀπὸ τὴν άποψη αυτή θα μπορούσε κανείς να περιμένει (παρά το ότι κάτι τέτοιο δὲν ἐμφανίζεται πιθανό) κάποια νέα εκδήλωση της Βόλβης».

»Όπως είναι γνωστό η «Κίνηση της Βόλβης , συγκροτείται από πρόσωπα που τονίζουν την πίστη τους προσωπικά στον κ . Κ. Καραμανλή, αλλὰ ζητούν δημοκρατική οργάνωση του κόμματος.

»Η “Kίνηση” εμφανίσθηκε για πρώτη φορά δημοσίως το 1977 όταν ακριβὼς εἶχε οργανωθεί το Προσυνέδριο της ΝΔ».

Καταγγελία

»Ειδικότερα όπως μεταδίδει ο ἀνταποκριτής του “Βήματος” ἀπὸ τη Θεσσαλονίκη :

Το Συνέδριο της “Νέας Δημοκρατίας” δὲν ἀποβλέπει σε τίποτα άλλο παρά στην παραπλάνηση της βάσης, ότι άρχισαν δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στο κόμμα , κατήγγειλαν ἀπόψε εκπρόσωποι της “Κίνησης της Βόλβης” uπογραμίζοντας ότι τέτοια συνέδρια κάνουν ζημιά και στη Δημοκρατία και στην παράταξη και ζητώντας την προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού για να απαλλαγεί το κόμμα από τους καιροσκόπους, τοὺς ἀνίκανους καὶ τὰ οργανωμένα συμφέροντα .

»Στην ανακοίνωση της “Κινήσεως της Βόλβης” αναφέρεται ότι το κομματικό κατεστημένο για μια ακόμη φορά μπόρεσε να παραμορφώσει το πνεύμα της εντολής του αρχηγού και το Συνέδριο που αρχίζει αύριο στη Χαλκιδική να είναι μια πλαστογράφηση δημοκρατικού συνεδρίου».

Η ομιλία Καραμανλή

«ΤΟ ΒΗΜΑ», της 6ης Μαΐου, δημοσιεύει την ομιλία του ιδρυτή του κόμματος και τότε πρωθυπουργό, Κωνσταντίνου Καραμανλή.

«᾿Αγαπητοί φίλοι , Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και θα έλεγα με συγκίνηση προσέρχομαι σήμερα στο Α΄ Συνέδριο της “Νέας Δημοκρατίας” . Γιατί με το Συνέδριο αυτό πραγματοποιείται παλιά και μόνιμη ἐπιθυμία μου:

»Να οργανωθεί δημοκρατικά το κόμμα. Είμαι βέβαιος, ότι ἡ ὀργάνωση αυτή θα αποτελέσει εγγύηση για τη μακροβιότητα καὶ τὴ συνοχή του κόμματτός μας, αφού ο σεβασμός τῆς ἀρχής της πλειοψηφίας και της πολιτικής του φιλοσοφίας , θα προσδιορίσουν την πορεία του στο μέλλον

»Η πρωτοβουλία ποὺ ἀναλαμβάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι πράγματι ἱστορική, όχι μόνον για το κόμμα μας , αλλά γενικότερα για τον τόπο . Γιατί κάνει πράξη αυτὸ ποὺ ἐπὶ 150 χρόνια αποτελούσε στην Ελλάδα προσδοκία ἀπραγματοποίητη .

»Και γιατί δίνει το παράδειγμα για την δημιουργία πολιτικών Οργανισμών, δημοκρατικά συντεταγμένων , στη θέση των βραχύβιων προσωπικών κομμάτων.

»᾿Αγαπητοί φίλοι,

»Η πολιτική φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας έχει σαν βασικό σκοπό, την συσπείρωση όλων των Ελλήνων στην οικοδόμηση μιας Δημοκρατίας, θεμελιωμένης στο σεβασμό τῆς ᾿Εθνικής ανεξαρτησίας καί τῆς λαϊκής κυριαρχίας και ικανής να προστατεύσει την ηθική και υλική ελευθερία των πολιτών της.

»Καὶ αὐτή ἡ φιλοσοφία της, προσηλωμένη στα πάγια συμφέροντα του Εθνους, προσλαμβάνει ένα διαυγές, όσο και θετικό περιεχόμενο, ποὺ ἀποτυπώνεται στις ακόλουθες κατευθυντήριες γραφές :