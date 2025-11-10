Πάνω από τις 2.010 μονάδες αναρριχήθηκε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έλαβε ισχυρή ώθηση από το παγκόσμιο ράλι ανακούφισης που επήλθε, καθώς οι εξελίξεις στις ΗΠΑ δείχνουν ότι το κυβερνητικό shutdown είναι πολύ κοντά.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,53% στις 5.086,66 μονάδες, ενώ στο +0,93% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.768,97 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,44% στις 2.015,51 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 1.998,62 μονάδων (+0,59%) και 2.021,89 μονάδων (+1,76%). Ο τζίρος ανήλθε στα 258,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 43 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 9,5 εκατ. τεμάχια αξίας 54,9 εκατ. ευρώ.

Ράλι ανακούφισης

Την ώρα που πλήθαιναν οι εκτιμήσεις για το μεγάλο πλήγμα που δέχεται η αμερικανική οικονομία εξαιτίας του κλεισίματος των κυβερνητικών λειτουργιών (shutdown), το τελευταίο 24ωρο φαίνεται να υπάρχει «φως» στο φαινομενικό αδιέξοδο , καθώς η Γερουσία ενέκρινε αργά το βράδυ της Κυριακής το πρώτο στάδιο μιας συμφωνίας που στοχεύει να τερματίσει το παρατεταμένο shutdown, το οποίο διαρκεί από την 1η Οκτωβρίου.

Η διαδικαστική αυτή ψήφος, που πέρασε με τουλάχιστον 60 «ναι», ανοίγει τον δρόμο για την οριστική έγκριση της συμφωνίας σήμερα.

Η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και η υπογραφή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν τα επόμενα βήματα για την επίσημη λήξη του shutdown, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, από καθυστερήσεις επιδομάτων έως πλήγματα σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, και το ΧΑ αντέδρασε ανοδικά, ξεπερνώντας το πρώτο επίπεδο αντίστασης στις 2.010 μονάδες. Σε επίπεδο FTSE 25, σύμφωνα με την Fast Finance, οι 5.065 μονάδες, η πρώτη κοντινή αντίσταση, διασπάστηκε, ανοίγοντας το δρόμο για τις 5.111 μονάδες. Ο τραπεζικός συντήρησε τις 2.200 μονάδες, ενώ σήμερα διασπά και την κοντινή αντίσταση των 2.243 μονάδων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance, τα αποτελέσματα του 9μήνου είναι θετικά, ενώ παράλληλα έχουμε και ιστορικό ρεκόρ μερισμάτων για το 2026, καθώς θα μοιραστούν συνολικά 5,7 δισ. ευρώ. Είναι λογικό, παρ’ όλα αυτά, οι πωλητές να βρίσκουν αφορμή να πουλήσουν στα καλά νέα ή να αναπροσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Από την άλλη, δεν συνηθίζεται στατιστικά ο Νοέμβριος να προβληματίζει με υψηλά αρνητικά πρόσημα, καθώς είναι ο μήνας που «θρέφει τους 11» και πληρώνει, βάσει των αποδόσεων, τους διαχειριστές στο κλείσιμό του.

Μπροστά μας έχουμε αρκετά νέα που θα μπορούσαν να συνεχίσουν να δίνουν καύσιμα στην αγορά, ενώ οι προβλέψεις για τα μελλοντικά αποτελέσματα είναι θετικές. Σε περίπτωση ανοδικής κίνησης, δεν αποκλείεται εκ νέου επαφή με τη ζώνη των 2.110 μονάδων, εφόσον υπάρξει αγοραστικό σήμα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο Aktor έκλεισε με άλμα 6,56%, με την Optima Bank να ακολουθεί με +4,53%. Άνω του 3% ήταν τα κέρδη σε Κύπρου, Eurobank και Βιοχάλκο, η Πειραιώς έκλεισε στο +2,75%, ενώ η άνοδος σε ΔΕΗ, Λάμδα, Τιτάν, Motor Oil, Jumbo, Alpha bank και Εθνική ξεπέρασε το 1%.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΕΥΔΑΠ, ΔΑΑ, ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Coca Cola, Σαράντης και ΟΠΑΠ, με την Aegean να κλείνει αμετάβλητη. Στον αντίποδα, σε αρνητικά εδάφη έκλεισαν οι ΕΛΧΑ, Metlen, Cenergy και Helleniq Energy.

Πηγή: ot.gr