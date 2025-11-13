Επιτυχής, όπως όλα δείχνουν, θεωρείται η δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση της Ελληνικά Χρηματιστήρια, λίγες μέρες πριν την επίσημη λήξη της περιόδου, στις 17 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συγκεντρωθεί το «50% +1» που έβαλε ως στόχο η Euronext για να θεωρήσει ολοκληρωμένη την δημόσια πρόταση, ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές ήδη χρηματιστηριακές εταιρείες κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτρέψουν στους ιδιώτες μετόχους να κατοχυρώσουν μετοχές στη Γαλλία, μέσω της Euronext.

Οι επιλογές

Ουσιαστικά, οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ έχουν τρεις επιλογές για το πώς να ανταποκριθούν στην πρόταση της Euronext.

– Η πρώτη είναι να αποδεχθούν την πρόταση ανταλλαγής 20 μετοχών της ΕΧΑΕ για μία μετοχή της Euronext, με διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Γαλλίας. Αυτή η επιλογή φέρνει τους μετόχους πιο κοντά σε μια διεθνή χρηματιστηριακή αγορά με μεγάλη ρευστότητα και σημαντική προοπτική ανόδου, καθώς η Euronext είναι 42 φορές πιο ρευστή από την ΕΧΑΕ.

– Η δεύτερη επιλογή αφορά την πώληση των μετοχών στη spot αγορά. Αυτή η επιλογή προσφέρει μια γρήγορη έξοδο για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να περιμένουν τις συνέπειες της εξαγοράς ή την πιθανή έκδοση νέων μετοχών από την Euronext.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί όμως, ότι η Euronext προγραμματίζει την έκδοση νέων μετοχών για να καλύψει την ανταλλαγή, κάτι που συνεπάγεται ένα μικρό dilution για τους υφιστάμενους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext έχει ήδη λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την άνοιξη του 2025 για τη διαδικασία αυτή.

– Η τρίτη είναι να αρνηθούν την πρόταση και να παραμείνουν μέτοχοι στην ΕΧΑΕ. Σε περίπτωση εξόδου της ΕΧΑΕ από το Χρηματιστήριο, οι μέτοχοι θα αποζημιωθούν με 5,98 ευρώ ανά μετοχή