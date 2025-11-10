Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται μεγάλο μέρος της χώρας, με σοβαρά προβλήματα και καταστροφές να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές, ενώ στην Αθήνα οι πλημμυρισμένοι δρόμοι προκάλεσαν, για ακόμη μία φορά, κυκλοφοριακό χάος.

Την τελευταία ώρα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας και ιδιαίτερα στον Κηφισό και στο ρεύμα προς Λαμία (από Ρέντη έως Λυκόβρυση), όπου κατά διαστήματα τα οχήματα ακινητοποιούνται.

Η κυκλοφορία γίνεται μετ’ εμποδίων, μεταξύ άλλων, σε λεωφόρο Αθηνών, Πειραιά, Ποσειδώνος (Φάληρο), Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Αλεξάνδρας και σε σημεία της Βουλιαγμένης.

Πλημμύρες στον Μορέα – Εγκλωβίστηκε έγκυος

Στην Αργολίδα η χαλαζόπτωση προκάλεσε καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες.

Στη Λακωνία σημειώθηκα μεγάλες πλημμύρες και υπερχείλιση ρεμάτων. Στην Αρκαδία, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση φραγμάτων απορροής στον αυτοκινητόδρομο Μορέα.

Λίγα λεπτά μετά τις 8:00, ο όγκος του νερού ήταν τέτοιος που τα φράγματα δεν κατάφεραν να τον συγκρατήσουν, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τμήμα του δρόμου στο ύψος των Παραδείσιων, μεταξύ Τρίπολης και Καλαμάτας.

Πέντε οχήματα εγκλωβίστηκαν στο σημείο, ενώ οδηγοί και σωστικά συνεργεία έσπευσαν να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Μεταξύ αυτών βρισκόταν και μία έγκυος γυναίκα, η οποία διασώθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί, ωστόσο παραμένει κλειστή μία λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς τα συνεργεία του αυτοκινητοδρόμου συνεχίζουν τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να οδηγούν με προσοχή, καθώς το έδαφος παραμένει ιδιαίτερα ολισθηρό. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο οι στιγμές που έζησαν οι εγκλωβισμένοι χαρακτηρίστηκαν από έντονη αγωνία.

Ποτάμια οι δρόμοι στη Μεγαλόπολη

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχή και στη Μεγαλόπολη, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και σημειώθηκαν πλημμύρες σε υπόγεια κατοικιών και καταστημάτων.

Ο ποταμός είχε φουσκώσει επικίνδυνα και τα νερά παρέσυραν φερτά υλικά πάνω στο δρόμο, ενώ αυτή την ώρα αν και η στάθμη του ποταμού έχει υποχωρήσει, ο κίνδυνος παραμένει, καθώς υπάρχει πρόβλεψη για νέα έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 20 πλημμυρισμένα υπόγεια μέσα στην πόλη της Μεγαλόπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος έχει υποβάλει αίτημα να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Καταπλακώθηκαν αυτοκίνητα στην Κέρκυρα

Σημαντικά προβλήματα σημειώθηκαν και στην Κέρκυρα.

Στο κέντρο της πόλης, ένα δέντρο ξεριζώθηκε, ενώ κατέρρευσε τμήμα τοιχίου από τις παλιές οχυρώσεις στην οδό Στεφάνου Πάδοβα, καταπλακώνοντας τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.

Παράλληλα, πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται σε αρκετά σημεία γύρω από την πόλη, κυρίως κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι, ενώ έντονες βροχοπτώσεις καταγράφονται και στη Βόρεια Κέρκυρα.

Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, με προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές και χαλαζοπτώσεις μέχρι το απόγευμα της Τρίτης 11/11.