Σε ισχύ βρίσκεται το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Τα φαινόμενα, που θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, αναμένεται να πλήξουν σήμερα Δευτέρα (10/11) το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, την Αττική και περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ αύριο Τρίτη (11/11) τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα μετακινηθούν προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού το οποίο εκδόθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Αναλυτικά:

Κατά τη διάρκεια του επόμενου 24ώρου, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανώς χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Live χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας

Ποτάμια οι δρόμοι στην Ηπειρο

Η Ηπειρος, χθες, στο σύνολό της δέχθηκε… βροχή από αστραπές και βροντές για περισσότερες από πέντε ώρες με προβλήματα σε Πρέβεζα και Φιλιππιάδα, ενώ τοίχος κατέρρευσε στην Κέρκυρα. Επίσης δύο δέντρτα κατέρρευσαν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης ενώ προβλήματα υπήρξαν και στην Αρκαδία με αποτέλεσμα ο δήμος Μεγαλόπολης να κλείσει τα σχολεία για σήμερα.

Στην Πρέβεζα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

Αντλήσεις υδάτων έγινα επίσης στην Αμμουδιά Πρεβέζης και στη Φιλιππιάδα ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνουν κοπές δέντρων τα οποία έπεσαν από ριπές ανέμων.

Ο κεντρικός δρόμος στην Παλαιά Φιλιππιάδα πλημμύρισε και χρειάστηκαν μηχανήματα του Δήμου Ζηρού, προκειμένου να απομακρυνθεί το νερό και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Η Πυροσβεστική στην Πρέβεζα δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από πολίτες οι οποίοι βλέποντες βουλωμένες τις σχάρες στα φρεάτια φοβήθηκαν για πλημμύρες στους χώρους τους.

Σε σχέση με την ένταση των φαινομένων η έκταση των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί μέχρι και τις έντεκα το βράδυ χαρακτηρίζεται περιορισμένη.

Προσοχή συνιστάται στους πολίτες καθώς οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας.

Κατάρρευση τοιχίου στην Κέρκυρα

Η εντονη βροχόπτωση στα δυτικά «χτύπησε» και την Κέρκυρα όπου προκλήθηκε μια σειρά προβλημάτων με πιο σοβαρό την κατάρρευση τοιχίου στην Παδοβά, το οποίο καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, πίσω από τον χώρο του Κερκυραϊκού, όταν μέρος τοίχου ύψους περίπου δυόμισι μέτρων υποχώρησε ξαφνικά.

Το όχημα υπέστη μεγάλες ζημιές, καθώς κομμάτια βράχου και τούβλα έπεσαν στη θέση του οδηγού. Ευτυχώς, τη στιγμή της κατολίσθησης δεν υπήρχε κανείς μέσα, αποτρέποντας τα χειρότερα. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι το συγκεκριμένο τοιχίο εμφάνιζε σημάδια φθοράς εδώ και καιρό, χωρίς να έχει ληφθεί μέριμνα για την ενίσχυσή του. Ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για περίπου μία ώρα, έως ότου συνεργεία του δήμου απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και σήμερα, με μικρότερη ένταση.

Προβλήματα και στη Θεσσαλονίκη

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στη Θεσσαλονίκη. Σημειώθηκαν δύο πτώσεις δέντρων τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Περίπου στις 5.00 τα ξημερώματα, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε ΙΧ επί της οδού Αρμενοπούλου στο κέντρο της πόλης. Όσον αφορά τη δεύτερη πτώση σημειώθηκε επί της οδού Νέστορος Τύπα στο Ντεπώ προκαλώντας υλικές ζημιές σε ένα όχημα.

Κλειστά τα σχολεία στη Μεγαλόπολη

Από την έντονη βροχόπτωση σε περιοχές της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έκλεισε για λίγη ώρα ο αυτοκινητόδρομος στο ύψος της περιοχής, Παραδείσια, της Αρκαδίας, μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα και πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Επίσης, με απόφαση του δήμου Μεγαλόπολης της Αρκαδίας θα παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.