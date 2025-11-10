Κακοκαιρία και σήμερα. Μετά τη μεγάλη ένταση των βροχοπτώσεων και των καταιγίδες που σημειώθηκαν χθες Κυριακή στα δυτικά, πέριξ του Ιονίου και κυρίως σε Κέρκυρα, Πρέβεζα και Φιλιππιάδα, ο καιρός συνεχίζει και σήμερα με τα ίδια χαρακτηριστικά και επεκτείνεται ανατολικότερα, περιλαμβάνοντας και την Αθήνα.

Η Ηπειρος, χθες, στο σύνολό της δέχθηκε… βροχή από αστραπές και βροντές για περισσότερες από πέντε ώρες με προβλήματα σε Πρέβεζα και Φιλιππιάδα, ενώ τοίχος κατέρρευσε στην Κέρκυρα και δέντρο

Ποτάμια οι δρόμοι

Στην Πρέβεζα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

Αντλήσεις υδάτων έγινα επίσης στην Αμμουδιά Πρεβέζης και στη Φιλιππιάδα ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνουν κοπές δέντρων τα οποία έπεσαν από ριπές ανέμων.

Ο κεντρικός δρόμος στην Παλαιά Φιλιππιάδα πλημμύρισε και χρειάστηκαν μηχανήματα του Δήμου Ζηρού, προκειμένου να απομακρυνθεί το νερό και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Η Πυροσβεστική στην Πρέβεζα δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από πολίτες οι οποίοι βλέποντες βουλωμένες τις σχάρες στα φρεάτια φοβήθηκαν για πλημμύρες στους χώρους τους.

Σε σχέση με την ένταση των φαινομένων η έκταση των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί μέχρι και τις έντεκα το βράδυ χαρακτηρίζεται περιορισμένη.

Προσοχή συνιστάται στους πολίτες καθώς οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας.

Κατάρρευση τοιχίου στην Κέρκυρα

Η εντονη βροχόπτωση στα δυτικά «χτύπησε» και την Κέρκυρα όπου προκλήθηκε μια σειρά προβλημάτων με πιο σοβαρό την κατάρρευση τοιχίου στην Παδοβά, το οποίο καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, πίσω από τον χώρο του Κερκυραϊκού, όταν μέρος τοίχου ύψους περίπου δυόμισι μέτρων υποχώρησε ξαφνικά.

Το όχημα υπέστη μεγάλες ζημιές, καθώς κομμάτια βράχου και τούβλα έπεσαν στη θέση του οδηγού. Ευτυχώς, τη στιγμή της κατολίσθησης δεν υπήρχε κανείς μέσα, αποτρέποντας τα χειρότερα. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι το συγκεκριμένο τοιχίο εμφάνιζε σημάδια φθοράς εδώ και καιρό, χωρίς να έχει ληφθεί μέριμνα για την ενίσχυσή του. Ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για περίπου μία ώρα, έως ότου συνεργεία του δήμου απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και σήμερα, με μικρότερη ένταση.

Προβλήματα και στη Θεσσαλονίκη

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στη Θεσσαλονίκη. Σημειώθηκαν δύο πτώσεις δέντρων τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Περίπου στις 5.00 τα ξημερώματα, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε ΙΧ επί της οδού Αρμενοπούλου στο κέντρο της πόλης. Όσον αφορά τη δεύτερη πτώση σημειώθηκε επί της οδού Νέστορος Τύπα στο Ντεπώ προκαλώντας υλικές ζημιές σε ένα όχημα.

Ο καιρός σήμερα

Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν και σήμερα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα νότια νησιωτικά τμήματα. Άνεμοι έως 5-6 στα πελάγη.

Αναλυτικότερα, σήμερα Δευτέρα 10/11/2025 αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.

Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής.

Πιθανές χαλαζοπτώσεις

Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κ. και Αν. Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Αν. Στερεά και στην Αττική θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

– Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index – RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 24ώρου για τη Δευτέρα 10/11.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στο Facebook, από το απόγευμα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου ξεκίνησε νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει περίπου 40 ώρες.

Νεφώσεις και βροχές στην Αττική

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά τις απογευματινές ώρες είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές και καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 8 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται στροφή των ανέμων σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.