Με απώλειες ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει τους πωλητές που μέχρι και την τελευταία μέρα του στέρησαν όχι μόνο το ενδεκάμηνο θετικού σερί αλλά και το ψυχολογικό επίπεδο των 2.000 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,50% στις 1.995,20 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 1.977,71 μονάδων (-1,37%) και 2.011,76 μονάδων (+0,33%). Ο τζίρος ανήλθε στα 351,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 56,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 13,8 εκατ. τεμάχια αξίας 103,9 εκατ. ευρώ (μεταξύ άλλων, τα πακέτα των 11,4 εκατ. τεμαχίων, αξίας 86,2 εκατ. ευρώ, από το placement του Ευάγγελου Μυτιληναίου στην HELLENiQ ENERGY).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,55% στις 5.029,87 μονάδες, ενώ στο -0,53% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.786 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,03% στις 2.237,26 μονάδες.

Σε επίπεδο μήνα, ο γενικός δείκτης έχασε 1,92%, ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 2,07%, ενώ οι τράπεζες σημείωσαν απώλειες 1,98%.

Ο κόκκινος Οκτώβρης

Ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με απώλειες, βάζοντας τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί 11 συνεχόμενων ανοδικών μηνών και ένα ράλι που έφθασε έως και το 41% για τον Γενικό Δείκτη, σύμφωνα με τον Μ. Χατζηδάκη της Beta Securities.

Η επιστροφή της μεταβλητότητας αποδίδεται στις αλλαγές που συντελούνται τόσο σε επίπεδο κατηγοριοποίησης της αγοράς όσο και σε επίπεδο εταιρικών μετασχηματισμών, οι οποίοι στοχεύουν στη μεγέθυνση των επιχειρηματικών σχημάτων και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του Χρηματιστηρίου.

Ωστόσο, το τίμημα αυτής της μεταβατικής φάσης υπήρξε η προσωρινή αποσύνδεση του ΧΑ από τη διεθνή τάση και η επιστροφή της πτωτικής εσωστρέφειας.

Βραχυπρόθεσμα, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται σε μια σειρά εταιρικών εξελίξεων, όπως οι κινήσεις Euronext–EXAE και ΟΠΑΠ Allwyn, ενώ ιστορικά ο Νοέμβριος χαρακτηρίζεται από αυξημένη κινητικότητα σε επίπεδο διάθεσης πακέτων και αναδιαρθρώσεων χαρτοφυλακίων.

Παρά τις μέχρι στιγμής ενδείξεις ανθεκτικότητας στα αποτελέσματα γ’ τριμήνου, οι επιδόσεις των εισηγμένων δεν φαίνεται να προσφέρουν το περιθώριο για ουσιαστικές αναθεωρήσεις προβλέψεων που θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν το ανοδικό momentum.

Παράλληλα καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους, οι διαχειριστές κεφαλαίων εμφανίζονται περισσότερο εστιασμένοι στη διατήρηση των αποδόσεων που έχουν επιτευχθεί, υιοθετώντας μια πιο επιφυλακτική στάση ενόψει των προκλήσεων που εξακολουθούν να διαμορφώνουν το εγχώριο επενδυτικό περιβάλλον.

Ως εκ τούτου οι καταλύτες που ορίζουν βραχυπρόθεσμα την πορεία της αγοράς μάλλον βρίσκονται σε ύφεση, η κόπωση που διαπιστώνεται θα απαιτήσει κάποιο εύλογο διάστημα αποφόρτισης και τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν μόνο από μια ειδικού βάρους επιχειρηματική συμφωνία που θα ανανέωνε το θετικό αφήγημα της αγοράς.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης δεν μπόρεσε να αλλάξει τα δεδομένα της τάσης, οι 2030 μονάδες αποδείχθηκαν ένα σκληρό επίπεδο αντίστασης που συμπίπτει από την συμπόρευση των κινητών μέσων των 30 και 50 ημερών.

Η αδυναμία υπέρβασης του εν λόγω επιπέδου και η επιστροφή στην εύθραυστη περιοχή των 2.000 μονάδων αυξάνουν τις πιθανότητες επαναπροσέγγισης της ζώνης στήριξης πέριξ των 1.950 μονάδων. Οι ταλαντωτές εξακολουθούν να κινούνται σε ουδέτερες ζώνες χωρίς σαφή κατεύθυνση παρόλα αυτά η αδυναμία διαφυγής από την κομβική περιοχή των βραχυπρόθεσμων στηρίξεων αρχίζει να λειτουργεί υπέρ του καθοδικού σεναρίου.

Επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται αισθητά χαμηλότερα προς την ζώνη των 1.900 – 1895 μονάδων, επίπεδα τα οποία συμπίπτουν με την τοπική κορυφή του φετινού Μαΐου. Επί του παρόντος μόνο μια καθαρή υπέρβαση των 2.040 μονάδων, με αυξημένο όγκο συναλλαγών, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει αλλαγή της τάσης και επιστροφή της αγοράς σε ανοδική τροχιά. Μέχρι τότε, το τεχνικό προβάδισμα παραμένει υπέρ των πωλητών, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα η Helleniq Energy μετά το placement του Ευάγγελου Μυτιληναίου, έκλεισε με απώλειες 5,58% στα 7,64 ευρώ. Πάνω από 2% ήταν οι απώλειές σε Eurobank και Alpha bank, και άνω του 1% η πτώση σε Κύπρου και Τιτάν. Ήπια πτωτικά έκλεισαν ΟΠΑΠ, Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΑΑ, Coca Cola, Aegean, Aktor και Σαράντης.

Στον αντίποδα ήπια θετικά έκλεισαν Jumbo, Motor Oil, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εθνική και ΛΑΜΔΑ ενώ άνω του 1% έκλεισαν ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Optima Bank και άνω του 2% ΕΛΧΑ και METLEN.

Πηγή: ot.gr