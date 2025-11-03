Οριοθετημένη, και καθόλα προσεκτική, ήταν η ανοδική αντίδραση στο χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, με τον γενικό δείκτη να κλείνει πλησίον αλλά χαμηλότερα των υψηλών ημέρας, υπό το βάρος επιλεγμένων τίτλων που δεν ακολούθησαν την άνοδο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,43% στις 2.023,80 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 1.998,76 μονάδων (+0,18%) και 2.027,92 μονάδων (+1,64%). Ο τζίρος ανήλθε στα 228,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 39 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5 εκατ. τεμάχια αξίας 29,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,53% στις 5.106,85 μονάδες, ενώ στο +0,58% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.802,19 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,17% στις 2.285,88 μονάδες.

Αντίδραση με… μέτρο

Αν και έφτασε έως και τις 2.027 μονάδες, εν τέλει ο γενικός δείκτης έκλεισε χαμηλότερα, «αναβάλλοντας» την προσπάθεια να διαπεράσει τις αντιστάσεις του και να δώσει το μήνυμα ότι η περίοδος των πιέσεων έχει ολοκληρωθεί. Εντούτοις διαπέρασε και πάλι το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, παραμένοντας πιστό, για ακόμη μία φορά στο «ραντεβού» για τη διαδρομή μεταξύ 2.000 – 2.050 μονάδων, εσότου εμφανιστεί κάποιος καταλύτης που να σπάσει το μοτίβο που επικρατεί από τα τέλη του Αυγούστου.

Τεχνικά, στον γενικό δείκτη, η κοντινή στήριξη είναι στις 1.992 μονάδες, με τη διάσπαση αυτού του επιπέδου να μπορεί να οδηγήσει ξανά το δείκτη προς τις 1.900. Από την άλλη πλευρά, οι 2.025 μονάδες αποτελούν πλέον το κοντινό επίπεδο αντίστασης, ενώ η διάσπασή του μπορεί να οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη στο κύριο επίπεδο αντίστασης των 2.045 μονάδων.

Στο δείκτη FTSE 25, η στήριξη βρίσκεται κοντά στο επίπεδο των 4.980 μονάδων. Η κατοχύρωση αυτής της στήριξης μπορεί να οδηγήσει σε πτώση μέχρι τις 4.911 μονάδες, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται γύρω από τις 5.093 μονάδες. Η διάσπαση αυτού του επιπέδου ενδέχεται να ανοίξει το δρόμο για κίνηση προς τις 5.140 ή και τις 5.170 μονάδες. Στον τραπεζικό τομέα, οι 2.211 μονάδες παραμένουν το επίπεδο στήριξης, ενώ αν η αγορά κατοχυρώσει το επίπεδο, η κίνηση στον τραπεζικό κλάδο μπορεί να πάρει τάση, με την επόμενη αντίσταση να τοποθετείται στις 2.317 μονάδες.

Σε κάθε περίπτωση όμως, μετά από 11 μήνες συνεχούς ανόδου, που διακόπησαν από τον αρνητικό Οκτώβριο, η ένταξη στις αναδυόμενες αγορές πιθανότατα ήταν η αφορμή για διόρθωση, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance, καθώς αρκετά funds μείωσαν και μειώνουν θέσεις, χωρίς οι εν δυνάμει αγοραστές στην παρούσα φάση να είναι βιαστικοί.

Σε επίπεδο γενικού δείκτη, σύμφωνα με τον κ. Ζαχαράκη, μπορεί να μην έχει δώσει τάση, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν τίτλοι που αποδίδουν, ενώ βλέπουμε ότι πολλές μετοχές βρίσκονται σε διαφορετική φάση από το σύνολο της αγοράς. Συνήθως ο Νοέμβριος δεν είναι κακός μήνας, καθώς οι διαχειριστές προς το τέλος του κλείνουν βιβλία και θέλουν να διασφαλίσουν τις αποδόσεις του έτους.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΔΕΗ ξεχώρισε σήμερα με το +4,04% που σημείωσε, με τις ΕΛΧΑ, Πειραιώς, Helleniq Energy και Βιοχάλκο να κλείνουν με κέρδη που ξεπέρασαν το 3%. Άνω του 2% ήταν η άνοδος σε Εθνική. Alpha Bank, Jumbo και Motor Oil και άνω του 1% σε ΔΑΑ και Aegean.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Metlen, Eurobank, Cenergy, Coca Cola, Τιτάν, Κύπρου, Σαράντης και Optima Bank, με τη Λάμδα να κλείνει αμετάβλητη. Ήπιες απώλειες για ΟΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ ΕΥΔΑΠ και ΟΠΑΠ έχασαν 1,01% και 1,56% αντίστοιχα. Ο Aktor έχασε 2,73%.

