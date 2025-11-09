Ένας Παρθενώνας χωρίς σκαλωσιές, φωτισμένος κάτω από τον φθινοπωρινό αλλά ανέφελο εκείνο το βράδυ αθηναϊκό ουρανό. Αυτή ήταν η θέα που απολάμβαναν οι καλεσμένοι του Greek America Foundation στο πρώτο δείπνο που διοργανώθηκε στην Ελλάδα με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για το πρόγραμμα εθελοντών του ιδρύματος. Στο τραπέζι τους περίμεναν τέσσερα πιάτα –τέσσερις ξεχωριστές δημιουργίες ενός αυθεντικά ελληνικού αλλά ταυτόχρονα διεθνούς φιλοσοφίας μενού. Ενός μενού που ο ιδρυτής του Foundation Γρηγόρης Πάππας εμπιστεύτηκε στα άξια χέρια δύο κορυφαίων σεφ: της Κατ Κόρα και του Ιωσήφ Συκιανάκη.

Κι αν τη μαγειρική φιλοσοφία του δεύτερου τη γνωρίζουμε πολύ καλά, έχοντας φιλοξενήσει συνταγές του σε πολλά τεύχη της Ελληνικής Κουζίνας, η οπτική της Κόρα, μίας σεφ παγκοσμίου φήμης, με έντονη παρουσία τόσο στο χώρο των επιχειρήσεων όσο και στα αμερικανικά media, πάνω στο ελληνικό φαγητό, ήταν αυτή που πυροδότησε την κουβέντα μας μαζί της.

Μια κουβέντα που αποκάλυψε μια γυναίκα με βαθύ σεβασμό και αγάπη για τις ελληνικές τις ρίζες, με πάθος για τη μαγειρική, τη φύση και τα υλικό, αλλά και με μια άσβεστη επιμονή, με έμπνευση και κίνητρο να πετύχει πράγματα που άλλοι ίσως θεωρούσαν ακατόρθωτα.

Το μενού της βραδιάς

1ο πιάτο: Αλμυροί λουκουμάδες με μελάνι σουπιάς, με ταραμά και χαβιάρι Osetra.

2ο πιάτο: Τραγανός γόνος καλαμαριού, κολοκύθι καρπάτσιο και ταλιατέλες με μέντα, λεμόνι και παλαιωμένη γραβιέρα Νάξου

3ο πιάτο: Φιλέτο αρνιού ψητό με μαύρα σύκα, μανιτάρια σε κουρκούτι ούζου και μιλφέιγ πατάτας.

4ο πιάτο: Αποδομημένος μπακλαβάς με λευκή σοκολάτα, τουίλ φιστικιού και σιρόπι από μέλι και άνθος πορτοκαλιάς.

Μια ζωή γεμάτη δράση

Η Κατ Κόρα είναι μία από τις γνωστές αμερικανίδες σεφ κι επιχειρηματίες. Μπαίνει καθημερινά σε εκατομμύρια σπίτια, έχει τηλεοπτική παρουσία αλλά κι έντονη δημόσια δράση. Είναι αυτό που στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ονομάζουν επιδραστικό δημόσιο πρόσωπο, αφού η προσωπική της ιστορία -μια ιστορία με πολλά σκαμπανεβάσματα αλλά και με ξεκάθαρο μήνυμα πως η δουλειά και η επιμονή ανταμείβονται- αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Η πορεία της Κόρα είναι γεμάτη με πρωτιές. Το γεγονός ότι μεγάλωσε μέσα στις κουζίνες, στην πόλη Τζάκσον του Μισισιπί, και σε μια οικογένεια που ζούσε και ανέπνεε γύρω από το φαγητό, της έδειξε από νωρίς το δρόμο της επαγγελματικής μαγειρικής. Οι ελληνικές ρίζες του πατέρα της, με καταγωγή από τη Σκόπελο, μπόλιασαν τη γευστική της παλέτα, γέννημα-θρέμμα του αμερικανικού νότου, με νότες φρεσκάδας από τα φρέσκα μεσογειακά υλικά.

Αφού αποφοίτησε από το Μαγειρικό Ινστιτούτο της Αμερικής και μάζεψε εμπειρίες δουλεύοντας στις κουζίνες 3άστερων εστιατορίων στην Ευρώπη, η Κόρα έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το 1999, για να γράψει ιστορία μόλις 6 χρόνια αργότερα όταν έγινε η πρώτη γυναίκα ομώνυμο Iron Chef στο μαγειρικό σόου που παρακολουθούν εδώ και δεκαετίες όλοι στις ΗΠΑ.

Μετά από αυτό συνέχισε μια ξέφρενη πορεία προς την κορυφή, που περιλάμβανε εκπομπές, εξώφυλλα, βραβεία, μία τιμητική -ως η πρώτη γυναίκα σεφ- ένταξη στο Hall of Fame της Αμερικανικής Ακαδημίας Μαγείρων και μια άκρως επιτυχημένη είσοδο στην επιχειρηματική δράση. Η Κόρα έχει ανοίξει πάνω από 18 εστιατόρια στις ΗΠΑ αλλά και στον κόσμο, ενώ διατηρεί επίσης καταστήματα τροφίμων, εταιρίες κατασκευής μαγειρικών αξεσουάρ, κοκ.

Πρεσβεύει τη βιωσιμότητα και την υγιεινή διατροφή, δραστηριοποιείται σε θέματα παιδικής ενδυνάμωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων για ολόκληρες οικογένειες, ενώ είναι η ιδρύτρια και πρόεδρος του Οργανισμού Chefs for Humanity, με σκοπό τη μείωση της πείνας σε όλο τον κόσμο. Το 2018 ξεκίνησε κι ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης των γυναικών μέσω της μαγειρικής, βοηθώντας τις να πετύχουν στο χώρο της εστίασης. Καθόλου τυχαία, ο Μπάρακ Ομπάμα της είχε απονέμει το προεδρικό βραβείο εθελοντικής δράσης για την καθοριστική της συνεισφορά στην αντιμετώπιση των αναγκών των συνανθρώπων της.

Μητέρα και η ίδια έξι αγοριών, η Κατ Κόρα είναι ένας άνθρωπος ανοικτός, με όραμα, πάθος αλλά και μια ζεστή, γυναικεία οπτική πάνω στα πράγματα. Μια οπτική που τη βοήθησε να πετύχει όταν κάποιοι μπορεί να της έλεγαν ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει ή όταν έβλεπε τείχη να ορθώνονται γύρω της.

«Η ελληνική κουζίνα έχει ψυχή»

Πώς νιώθετε κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ελλάδα;

Νιώθω σαν στο σπίτι μου. Κάθε φορά που βρίσκομαι στην Ελλάδα έχω μια αίσθηση οικειότητας, σαν να συμβαίνει κάτι μαγικό.

Έχετε σκεφτεί ή σχεδιάζετε να επεκταθείτε επιχειρηματικά στη χώρα μας;

Σίγουρα το έχω σκεφτεί. Η Ελλάδα διαθέτει ένα πολύ εμπνευσμένο μείγμα παράδοσης, καινοτομίας και ευκαιριών, ειδικά σε τομείς όπως ο τουρισμός, η βιωσιμότητα και η τεχνολογία. Αν, λοιπόν, προκύψει το κατάλληλο πρότζεκτ, ένα πρότζεκτ που να συμβαδίζει με τις προσωπικές μου αξίες και με το όραμά μου, θα ήμουν πολύ ανοιχτή στο να το προχωρήσω.



Το γεγονός ότι προέρχεστε από μια οικογένεια με ιστορία στην εστίαση έπαιξε κάποιο ρόλο στην απόφασή σας να γίνεται σεφ;

Το ότι μεγάλωσα ουσιαστικά μέσα στο εστιατόριο της οικογένειάς μου σίγουρα πυροδότησε το πάθος μου για τη μαγειρική. Βλέποντας το φαγητό να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά συνειδητοποίησα ότι το να μαγειρεύεις δεν έχει να κάνει μόνο με τις συνταγές, αλλά με το να δημιουργείς εμπειρίες και αναμνήσεις. Κι αυτή η οπτική με έκανε να αγαπήσω τη δουλειά μου και ταυτόχρονα διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω την κουζίνα.



Πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα να ξεχωρίσει και να πετύχει σε τόσο απαιτητικούς τομείς όπως οι επαγγελματικές κουζίνες και η επιχειρηματικότητα;

Η αλήθεια είναι πως δεν είναι καθόλου εύκολο. Και για τον επιπλέον λόγο ότι οι γυναίκες δεν βρίσκουν εύκολα κονδύλια ή επενδυτές. Οι επαγγελματικές κουζίνες και οι επιχειρήσεις είναι σκληροί χώροι, αλλά με αποφασιστικότητα, συνέπεια και πάθος μπορείς να κάνεις τη διαφορά. Ως γυναίκες συχνά καλούμαστε να αποδεικνύουμε την αξία μας εις διπλούν, αλλά αυτή η πρόκληση μας βοηθά να αναπτυσσόμαστε και να προσαρμοζόμαστε καλύτερα στις απαιτήσεις. Η επιτυχία έρχεται όταν παραμένεις αληθινή κι ανοιχτή σε νέα πράγματα και, φυσικά, όταν δεν αφήνεις κανέναν να βάλει όριο στις φιλοδοξίες και τα όνειρά σου.

Είστε ταυτόχρονα σεφ, επιχειρηματίας, τηλεοπτική παρουσιάστρια, συγγραφέας, καθηγήτρια μαγειρικής και δημόσιο πρόσωπο. Ποιον από αυτούς τους ρόλους απολαμβάνετε περισσότερο;

Καθένας από αυτούς τους ρόλους με γεμίζει με ξεχωριστό τρόπο. Αλλά αν έπρεπε να διαλέξω, η δουλειά μου ως σεφ είναι αυτή που μου δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση. Από τη μαγειρική ξεκίνησαν όλα κι αυτή είναι η κινητήριος δύναμη, η πηγή που τροφοδοτεί ό,τι άλλο κάνω. Η κουζίνα είναι ένας χώρος γεμάτος προκλήσεις αλλά και έμπνευση, το μέρος μέσα από το οποίο η τέχνη του μάγειρα συνδέεται με τη χαρά που φέρνει το φαγητό του στον κόσμο. Η επιχειρηματικότητα, από την άλλη, μου επιτρέπει να καινοτομώ και βλέπω το όραμά μου να γίνεται πράξη σε μεγαλύτερη κλίμακα, ενώ η τηλεόραση και η διδασκαλία μου δίνουν την ευκαιρία να μοιράζομαι τις γνώσεις μου και να εμπνέω κι άλλους ανθρώπους. Όσο για τη συγγραφή και τη δημοσιότητα, διευρύνουν την εμβέλεια και τον αντίκτυπο αυτών που κάνω. Οπότε, ναι, όλα με γεμίζουν, αλλά η δημιουργικότητα, το ξύπνημα των αισθήσεων και η άμεση σύνδεση με τους ανθρώπους που μου προσφέρει η δουλειά μου ως σεφ, με κρατούν προσγειωμένη και μου δίνουν κίνητρο. Αυτός είναι ο ρόλος στον οποίο βλέπω καθημερινά το πάθος μου να εξυπηρετεί ένα σκοπό και αυτό είναι κάτι πολύ χειροπιαστό και ταυτόχρονα ικανοποιητικό.

Πόσο έχει επηρεαστεί η μαγειρική σας από την ελληνική γαστρονομική παράδοση;

Η πλούσια ιστορία της ελληνικής κουζίνας, μιας κουζίνας που συνδυάζει μοναδικά το παραδοσιακό με το νέο, με σπρώχνει κι εμένα να τιμήσω την παράδοση εξερευνώντας ταυτόχρονα μοντέρνες τεχνικές και τάσεις. Ουσιαστικά προσπαθώ να διατηρώ την αυθεντικότητα των γεύσεων προσαρμόζοντάς τις όμως στα τωρινά δεδομένα και στις διατροφικές ανάγκες ή τις προτιμήσεις της σημερινής εποχής. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να αναδείξω μέσα από τη δουλειά μου την εξέλιξη της ελληνικής γαστρονομίας. Η κληρονομιά του ελληνικού φαγητού παραμένει σαν σφραγίδα μέσα μου και εμπλουτίζει διαρκώς τη μαγειρική μου. Είναι αυτή που ενώνει το παρελθόν και το παρόν.

Ποια στοιχεία της ελληνικής κουζίνας βρίσκετε πιο ενδιαφέροντα και ποια ταιριάζουν περισσότερο στο δικό σας στιλ μαγειρικής;

Πάντα με έλκυε το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα έχει ψυχή, το πώς παίρνει τα πιο απλά υλικά και φτιάχνει τα πιο αξέχαστα πιάτα. Είναι ο ελληνικός ήλιος, η γη, το νερό κι ο αέρας, όλα αυτά τα στοιχεία της φύσης που κάνουν τις γεύσεις να ζωντανεύουν. Κι αυτό που ταιριάζει περισσότερο στη δική μου μαγειρική είναι αυτή η πηγαία, αυθόρμητη ισορροπία που δημιουργούν οι συνδυασμοί των υλικών. Λατρεύω το πώς το ελαιόλαδο, βότανα όπως η ρίγανη και το θυμάρι και ζωντανά στοιχεία όπως το λεμόνι μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο σε ένα πιάτο. Ο τρόπος που έχει η ελληνική κουζίνα να τιμά κάθε υλικό –από ένα ψητό θαλασσινό μέχρι μια αλοιφή-μεζές για τη μέση- ταυτίζεται με τον τρόπο που μου αρέσει και μένα να μαγειρεύω. Μου αρέσουν τα πιάτα που δεν θέλουν κόπο για να φτιαχτούν αλλά χαρακτήρα και προσωπικότητα και, κυρίως, τα πιάτα που είναι φτιαγμένα για να μοιράζονται. Αυτό είναι το φαγητό που τρέφει τη ψυχή μου.

Ποιο είναι το αγαπημένο σας ελληνικό φαγητό ή το υλικό της κουζίνας μας που αγαπάτε περισσότερο;

Βάζω λεμόνι σχεδόν σε όλα μου τα πιάτα, θεωρώ ότι προσθέτει άρωμα, οξύτητα και μια έξτρα νότα φρεσκάδας ικανής να ζωντανέψει ένα φαγητό. Για μένα, το λεμόνι είναι το απόλυτο υλικό. Γι’ αυτό και τα λεμόνια πάντα μου θυμίζουν την Ελλάδα.

Μιλήστε μας για τη συνεργασία σας με τον Ιωσήφ Συκιανάκη. Πώς καταλήξατε στο μενού της βραδιάς που διοργάνωσε το Greek America Foundation στην Αθήνα;

Σχεδιάσαμε το μενού από κοινού κι ενώ βρισκόμασταν σε χώρες με μεγάλη διαφορά ώρας! Παρ’ όλ’ αυτά, ξεκινήσαμε έχοντας κατά νου να φτιάξουμε ένα μενού που θα συνδύαζε το παραδοσιακό με το μοντέρνο, τα διαχρονικά υλικά με τις σύγχρονες μαγειρικές τεχνικές. Έτσι καταφέραμε να δημιουργήσουμε πιάτα οικεία και ταυτόχρονα συναρπαστικά. Καθένα από αυτά αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή μας να τιμήσουμε τις ρίζες μας και παράλληλα να εξαντλήσουμε τη δημιουργικοτητά μας όσον αφορά τη γεύση και την παρουσίαση.

Από όλα όσα έχετε πετύχει μέχρι σήμερα, τι είναι αυτό που σας κάνει περισσότερο περήφανη;

Το μεγαλύτερό μου επίτευγμα, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι το ότι είμαι μητέρα έξι αγοριών –αυτός είναι ο ρόλος που με έχει καθορίσει στο μεγαλύτερο βαθμό και συνεχίζει να μου διδάσκει πράγματα κάθε μέρα. Πέρα από αυτό, όμως, είμαι πολύ περήφανη που κατάφερα να ξεπεράσω κάποια όρια που πριν έμοιαζαν αδιαπέραστα. Έγινα η πρώτη Iron Chef και η πρώτη γυναίκα που μπήκε στο Μαγειρικό Hall of Fame, έφτιαξα μια εταιρία που δεν αποπνέει μόνο επιτυχία, αλλά ανθεκτικότητα και όραμα. Και καθένα από αυτά τα επιτεύγματα δεν αντιπροσωπεύει απλώς μια προσωπική επιτυχία, αλλά επιβεβαιώνει πως η αποφασιστικότητα, η δημιουργικότητα και η αυθεντικότητα που δείχνουμε μπορούν να επαναπροσδιορίσουν το μέλλον της νέας γενιάς.