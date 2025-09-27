Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου βρέθηκε στο βρετανικό MasterChef, το οποίο για περισσότερο από 20 χρόνια προβάλλεται ετησίως σε πάνω από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας).

Η αγαπημένη σεφ δέχτηκε να αναλάβει δύο σημαντικούς ρόλους: να γίνει μέντορας για τους διαγωνιζόμενους (καθοδηγώντας τις επιλογές τους και πώς να τιμήσουν την ελληνική παράδοση) και να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή της τελικής φάσης.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου θέλησε να μοιραστεί φωτογραφίες και video από την εμπειρία της, αλλά και να σχολιάσει την σπουδαιοτητα του ελληνικού τραπεζιού και της μαγειρικής της χώρας μας.

Η ανάρτηση της

«Η καρδιά της Ελληνικής Γαστρονομίας χτύπησε δυνατά μέσα από μοναδικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε γωνιά της χώρας», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευσε το απόσπασμα από τα γυρίσματα.

Παράλληλα, τόνισε πως «το ελληνικό τραπέζι γέμισε με αυθεντικά προϊόντα: σιτηρά και όσπρια, άγρια χόρτα, βότανα και λαχανικά, χρυσό ελαιόλαδο, κρασί, θαλασσινά, κρέας και πουλερικά», περιγράφοντας τον πλούτο της ελληνικής παραγωγής.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ολοκλήρωσε το μήνυμά της αναφέροντας ότι επρόκειτο για «μια εμπειρία που ταξίδεψε τη φιλοσοφία της Ελληνικής Κουζίνας σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο».

View this post on Instagram A post shared by Argiro Barbarigou (@argirobarbarigou)

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε έναν υπαίθριο χώρο γεμάτο αμπέλια, ελαιόδεντρα και μποστάνια.