Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο καταγράφηκε πρόσφατα η ίδρυση της εταιρείας Αιγαίον Λουκουμάδες Ι.Κ.Ε. Θα μπορούσε άραγε αυτή η κίνηση να σηματοδοτεί την επιστροφή του ιστορικού καταστήματος που για δεκαετίες μοσχοβολούσε λουκουμάδες στην Πανεπιστημίου;

Η νέα εταιρεία έχει ως κύριο σκοπό την παραγωγή λουκουμάδων και συναφών προϊόντων. O διαχειριστής της νέας εταιρείας είναι ο Γιώργος Φύλλας, με συνεταίρο την Ηλιάνα Φύλλα. Όμως, τι σχεδιάζει πραγματικά η οικογένεια;

Αιγαίον Λουκουμάδες: Ένας αιώνας ιστορίας που δύσκολα ξεχνιέται

Το «Αιγαίον» γεννήθηκε το 1926 από τον Χιώτη Γεώργιο Φύλλα, σε ένα νεοκλασικό κτίριο της Πανεπιστημίου 46. Ξεκινώντας ως καφενείο, το «Αιγαίον» μετατράπηκε σταδιακά σε στέκι για τους λάτρεις του λουκουμά, όταν αυτός μπήκε στον κατάλογο και έγινε το σήμα κατατεθέν του μαγαζιού.

Η συνταγή, βασισμένη στη χιώτικη παράδοση, έγινε γρήγορα ανάρπαστη, μετατρέποντας το μαγαζί σε σημείο συνάντησης πολιτικών, καλλιτεχνών και θεατρόφιλων της Αθήνας. Όλοι πέρασαν από τα μαρμάρινα τραπεζάκια του.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, την επιχείρηση ανέλαβαν οι γιοι του ιδρυτή, Μιχάλης και Ευγένιος, και αργότερα ο εγγονός Γιώργος. Ο Μιχάλης, με τις τεχνικές του γνώσεις, κατασκεύασε μάλιστα και την περίφημη μηχανή που έδινε στους λουκουμάδες το χαρακτηριστικό στρογγυλό τους σχήμα αλλά και ταχύτητα και στην παραγωγή.

Για δεκαετίες, η μυρωδιά του τηγανιού και το σιρόπι με το μέλι έδιναν ζωή στην καρδιά της πόλης. Θα μπορέσει να αναβιώσει ξανά αυτή η ατμόσφαιρα;

Το δύσκολο 2017 και το λουκέτο

Ύστερα από 91 χρόνια λειτουργίας, το κατάστημα κατέβασε ρολά το 2017. Οι οικονομικές πιέσεις, το υψηλό ενοίκιο και η μείωση της πελατείας έκαναν αδύνατη τη συνέχιση. «Ίσως έπρεπε να το αποφασίσουμε νωρίτερα», είχε παραδεχτεί τότε ο Γιώργος Φύλλας.

Για τους Αθηναίους, το κλείσιμο δεν ήταν απλώς το τέλος ενός μαγαζιού. Ήταν τέλος εποχής. Ήταν το κλείσιμο ενός κύκλου γεμάτου μνήμες, γεύσεις και μυρωδιές. Μπορεί όμως ένας νέος κύκλος να ανοίξει;

Ένα όνομα που ξυπνά ελπίδες

Η ίδρυση της «Αιγαίον Λουκουμάδες Ι.Κ.Ε.» δίνει τροφή στη σκέψη πως ίσως κάτι ετοιμάζεται.

Πρόκειται για επανεκκίνηση; Θα επιστρέψει το παραδοσιακό γλυκό στο κέντρο της Αθήνας ή σε νέο χώρο; Και αν ναι, θα κρατήσει την ίδια γεύση που χαρακτήρισε γενιές και γενιές Αθηναίων;

Η απάντηση παραμένει ανοιχτή. Όμως ένα είναι βέβαιο: το όνομα «Αιγαίον Λουκουμάδες» κουβαλάει μια ιστορία σχεδόν ενός αιώνα και, μόνο που ξανακούγεται, αρκεί για να αναστατώσει γλυκά την πόλη.

