Στην οπλοκατοχή μετά το φονικό στα Βορίζια καθώς και τις εξελίξεις όσον αφορά τα ΕΛΤΑ, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στα γεγονότα που σημειώθηκαν στην Κρήτη, εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι «υπάρχουν ακόμη περιοχές της Ελλάδας που ζουν στον 19ο αιώνα».

«Και να γνωρίζαμε τι συμβαίνει, τι θα έπρεπε να κάνουμε ακριβώς; Αυτοί έχουν έχθρα από τον 19ο αιώνα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «εκείνη την ημέρα (του φονικού) ήμουν συνεχώς στο τηλέφωνο με τον διοικητή. Δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τα ασθενοφόρα γιατί οι σφαίρες έπεφταν σαν το χαλάζι».

Όπως αποκάλυψε, υπήρξε φήμη ότι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε Κέντρο Υγείας κοντινού χωριού, γεγονός που προκάλεσε ένταση: «Τους πήραμε και τους πήγαμε σε διαφορετικά νοσοκομεία για να μη γίνει φασαρία. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό αντιληπτό, είχαν ήδη πάει μέλη των οικογενειών στο Κέντρο Υγείας για να τραμπουκίσουν τους γιατρούς να μην περιθάλψουν τους τραυματίες. Μιλάμε για τρέλα. Αυτά δεν γίνονται. Το κράτος είναι κράτος. Αυτά πρέπει να σταματήσουν, μαχαίρι».

Αναφερόμενος στη συζήτηση για την οπλοκατοχή, ο υπουργός δήλωσε ότι «Μου αρέσει το αμερικανικό μοντέλο, μ’ αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας. Δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί», είπε, προσθέτοντας: «Εμένα μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Προσωπική μου γνώμη. Δεν είναι της κυβέρνησης. Ευτυχώς στη ΝΔ δεν είμαστε σταλινικό κόμμα, μπορούμε να έχουμε και προσωπικές απόψεις».

Για τα ΕΛΤΑ: «Σωστή η αναδιάρθρωση, λάθος ο τρόπος»

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε εκτενώς και την κρίση στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αποφάσεις για το λουκέτο.

«Εκπλήσσομαι που στην Ελλάδα συνειδητοποιήσαμε τον Νοέμβριο του 2025 ότι έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η δουλειά των βουλευτών είναι να ελέγχουν την εξουσία και να προστατεύουν τους συμπολίτες τους. Οι βουλευτές της ΝΔ αντέδρασαν δικαίως και τους συγχαίρω», δήλωσε, προσθέτοντας πως η αναδιάρθρωση είναι απαραίτητη, αλλά «πρέπει να γίνει με σεβασμό και διαφάνεια».

«Η παραιτηθείσα ηγεσία των ΕΛΤΑ δεν είχε εκτιμήσει ότι μια τέτοια απόφαση, όσο ορθή κι αν είναι τεχνοκρατικά, πρέπει προηγουμένως να έχει εξηγηθεί εις βάθος στην κοινή γνώμη», είπε, διευκρινίζοντας πως ο ίδιος τάσσεται υπέρ του σχεδίου αναδιάρθρωσης ώστε τα ΕΛΤΑ να παραμείνουν βιώσιμα και ανταγωνιστικά λέγοντας «τα ΕΛΤΑ τα αγαπώ».

«Δεν γίνεται να χάνεις λεφτά από καταστήματα που δεν βγάζουν λεφτά. Αντί να συντηρείς ζημιογόνες δομές, βάλε dropbox σε κάθε χωριό. Εκεί που δεν φτάνει η ACS, να υπάρχει παρουσία των ΕΛΤΑ. Επένδυσε τα 30 εκατ. εκεί που θα φέρουν αποτέλεσμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.