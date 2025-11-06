Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται σήμερα σε Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη καθώς και σε ακόμη 40 πόλεις της χώρας. Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στα Προπύλαια και σε αυτό θα μετέχουν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί.

Οι ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ απευθύνουν κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια.

Δημόσιο αγαθό η Παιδεία

Οι φοιτητές δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας ότι η παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό και όχι «προϊόν εμπορίου».

Συμμετέχουν στο συλλαλητήριο με πανό και συνθήματα που διαμηνύουν ότι η νέα γενιά δε θα αποδεχθεί σιωπηλά αλλαγές που αλλοιώνουν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των πανεπιστημίων. «Θέλουμε πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση και στην κοινωνία, όχι στην αγορά», αναφέρουν οι φοιτητικοί σύλλόγοι.

Τα αιτήματα των εκπαιδευτικών

Όπως αναφέρεται σε σχετικές ανακοινώσεις, οι ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, να γίνουν διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης, να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς, καθώς επίσης και καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, ούτως ώστε να μην είναι εις βάρος του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος.

«Δε μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα»

«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις. Διδάσκουμε σε σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα, βλέπουμε τους μαθητές μας να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο και να ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν λεωφορείο για να φτάσουν στο σχολείο, ενώ οι υποσχέσεις για “μεταρρυθμίσεις” αποδεικνύονται πολιτικές που φέρνουν περισσότερη φτώχεια και ανισότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΟΛΜΕ.

«Στις 6 Νοεμβρίου ακούγεται η δική μας φωνή, η φωνή των εκπαιδευτικών που ζούμε καθημερινά μέσα στην τάξη τις ανισότητες και τους φραγμούς στη μόρφωση! Ακούγεται δυνατά και καθαρά η φωνή των εκπαιδευτικών που κρατάμε μόνοι μας όρθια τα σχολεία της χώρας», τονίζεται από τη ΔΟΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί έχουν στάση εργασίας 11 π.μ. – 2 μ.μ. και 2 μ.μ. – 5 μ.μ., προκειμένου να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Αντίστοιχα, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, καθηγητές σε Γυμνάσια και Λύκεια κήρυξαν τρίωρη στάση εργασίας (11 π.μ. – 2 μ.μ.).

Οι γονείς στο πλευρό των μαθητών

Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στηρίζουν ενεργά και οι γονείς με σύνθημα «όλοι στον δρόμο για το δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση» δηλώνοντας αποφασισμένοι να διαμαρτυρηθούν για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια σχολεία.

Ομοσπονδίες και δηλώσεις γονέων δηλώνουν ότι στηρίζουν τα παιδιά τους, καταγγέλλοντας την «υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης» και καλώντας σε κοινό αγώνα απέναντι στις πολιτικές που «διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες».

Όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, η κατάσταση στην εκπαίδευση έχει φτάσει «στο απροχώρητο», με χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικούς, χαμένες ώρες διδασκαλίας, ανενεργά ολοήμερα τμήματα, και σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών. Σε έντονο τόνο, οι εκπρόσωποι των γονέων καταγγέλλουν την «κυνική στάση» της πολιτείας απέναντι στις δυσκολίες που βιώνουν χιλιάδες οικογένειες. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά «η υπομονή μας έχει όρια και τον συμβιβασμό τον πληρώνουν τα παιδιά μας».

Τα 40 συνθήματα των διαμαρτυρόμενων μαθητών

Το Συντονιστικό μαθητών της Αθήνας ετοίμασε τα ακόλουθα για να ακουστούν στα αυριανά συλλαλητήρια :

1.Σχολείο να μορφώνει όλους τους μαθητές, Όχι στις τριπλές πανελλαδικές

2. Τριπλές τις θέλετε τις πανελλαδικές, για να μας τα παίρνετε από όλες τις μεριές!

3. Φέρτε μας βιβλία και καθηγητές, όχι συγχωνεύσεις και αποβολές

4. Θέλουμε καλά σχολεία και καθηγητές, Και φέρνετε τριπλές πανελλαδικές

5. Δώστε λεφτά για την Παιδεία, σε λίγο θα πληρώνουμε για να έχουμε θρανία!

6. Σχολείο να μορφώνει, όχι να εξοντώνει- κόντρα στις ανάγκες μας οι δικοί τους νόμοι

7. Οι ιδέες που χετε είν’ εντελώς τρελές, Ξεχάστε τις τριπλές πανελλαδικές

8.Δώστε λεφτά για την παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία!

9. Λεφτά για τους πολέμους βρίσκουν στο λεπτό και δεν υπάρχει σάλιο μας λεν για το σχολειό

10. Σύγχρονα σχολεία και υποδομές, για όσα μας αξίζουν στο δρόμο οι μαθητές!

11. Δε δίνετε ευρώ για υποδομές- Και φέρνετε τριπλές πανελλαδικές

12. 50 μαθητές όπως το 40’, μετά από το μάθημα να είμαστε όλοι ζάντα

13. Και τι ζητάω, τι ζητάω, λεωφορείο στο σχολείο μου να πάω!

14. Κι άλλη μία ώρα γυμναστική, αφού θα περπατάμε όλη την Αττική

15. Δώστε λεφτά να μπουν λεωφορεία, σε λίγο θα πληρώνουμε για να χουμε θρανία

16. Σαν σαρδέλες είμαστε, δεκάδες τα κενά και εσείς μας λέτε πως είναι όλα καλά

17. Λεφτά δεν δίνετε για τους μαθητές, τριπλές όμως τις θέλετε τις πανελλαδικές

18. Θέλετε σχολεία που είναι φυλακές, τα λεφτά τα δίνετε σε πολέμους και σφαγές

19. Αυτοί που αγωνίζονται δεν είναι εγκληματίες- Ακούστε τι ζητάμε, μη βάζετε απουσίες

20. Βάσεις του ΝΑΤΟ αν ήταν τα σχολεία, θα δίναν κανά φράγκο και θα’ χαμε παιδεία!

21. Η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά.

22. Σεισμός-σεισμός-συντονισμός θα είναι η απάντηση από δω και μπρος.

23. Στο σάπιο σύστημά σας, σάπια και η Παιδεία. Εμείς ονειρευόμαστε μια άλλη κοινωνία!

24. Κάντε εκπτώσεις σε φόρους και τιμές, όχι σε τάξεις και καθηγητές

25. Έλα ρε Ζαχαράκη μια βόλτα απ’ τα σχολεία, να δεις πως καταρρέουν πριν στρίψεις στη γωνία!

26. Κούλη και Σοφία ακούστε το καλά, οι μαθητές στο δρόμο ακόμα μια φορά.

27. Ακόμα μια χρονιά και φέτος μια από τα ίδια, κόστος οι μαθητές μέσα στα σχολεία

28. Απουσίες-αποβολές-κομμένες εκδρομές, μόνο τιμωρία για τους μαθητές;

29. Φοβάστε, φοβάστε τους μαθητές, Μας έχετε ταράξει στις αποβολές

30. Εμάς και τους γονείς μας βλέπουν πελατεία, Όλοι στον αγώνα για δωρεάν Παιδεία

31. Εμείς μιλάμε για γνώση και σπουδές, και αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές

32. Ρεαλισμός δεν είναι να κάτσουμε στ’ αυγά μας, είναι να παλέψουμε τα δικαιώματά μας!

33. Κυβέρνηση- Υπουργείο είναι απέναντί μας, Οργάνωση και αγώνας η απάντηση μας

34. Λε- Λε- Λευτεριά- Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

35. Η ιστορία έχει μία σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά

36. Οι βόμβες σας σκοτώνουν αμάχους και παιδιά, σύμμαχοι δε θα’ μαστε ποτέ μας σε αυτά

37. Με ΝΑΤΟ- Ισραήλ τα πάτε μια χαρά, αυτοί στην Παλαιστίνη σκοτώνουνε παιδιά.

38. Τράπεζα – ΕΒΕ μας διώχνει απ’τα σχολεία! Θέλουμε Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία!

39. Όχι σχολείο για λίγους κι εκλεκτούς, αγώνας ενάντια στους ταξικούς φραγμούς.

40. Το σχολειό που φτιάχνουν μας κοιτάει στην τσέπη, οργάνωση και αγώνας για απάντηση τους πρέπει!

