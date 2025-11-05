Νέες κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια πραγματοποιούν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί αύριο Πέμπτη 6 Νοεμβρίου σε πολλές πόλεις της χώρας, με τη λειτουργία των σχολείων να επηρεάζεται.

Οι μαθητικές κοινότητες σε Γυμνάσια και Λύκεια έχουν ήδη συνεδριάσει, με αρκετά σχολεία να αναστέλλουν τη λειτουργία τους την ημέρα του συλλαλητηρίου, διαμαρτυρόμενα για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υποδομές, καθώς και για τις αλλαγές στο λύκειο και το απολυτήριο.

Ανάμεσα στα βασικά αιτήματα των μαθητών περιλαμβάνονται η τοποθέτηση καθηγητών από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ασφαλή και σύγχρονα σχολικά κτίρια και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δεν θα εντείνει την πίεση στους μαθητές.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται το νέο «Εθνικό Απολυτήριο», το οποίο —όπως καταγγέλλουν— αυξάνει τον εξεταστικό φόρτο, μετατρέποντας κάθε τάξη του Λυκείου σε μια διαδικασία αντίστοιχη των Πανελλαδικών, με επιπλέον άγχος και δοκιμασίες.

Γιατί αντιδρούν οι φοιτητές

Παράλληλα, δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι έχουν ανακοινώσει συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, προχωρώντας σε κλείσιμο σχολών και τμημάτων. Οι φοιτητές αντιδρούν, μεταξύ άλλων, στις διαγραφές φοιτητών, ζητούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια, βελτίωση των υποδομών και φοιτητική μέριμνα χωρίς οικονομικά βάρη.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε μαζική συμμετοχή, διεκδικώντας «δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους» και καλύτερες συνθήκες σπουδών, στέγασης και καθημερινότητας.

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία;

Παρά τις αποφάσεις μαθητικών κοινοτήτων για συμμετοχή, τα σχολεία δεν κλείνουν αυτόματα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κανονικά, εκτός εάν αποφασιστεί κατάληψη του σχολικού χώρου — σε διαφορετική περίπτωση, οι απουσίες καταγράφονται σύμφωνα με τον κανονισμό. Οι αποφάσεις για συμμετοχή στα συλλαλητήρια λαμβάνονται από τα μαθητικά συμβούλια, ωστόσο η επίσημη λειτουργία των σχολείων δεν αναστέλλεται, εκτός εάν υπάρξει σχετική απόφαση κατάληψης.