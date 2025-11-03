Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στην Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας, ενός θεσμού που δίνει φωνή στους μαθητές και αναδεικνύει τη δημιουργικότητά τους μέσα από τη δημοσιογραφική γραφή και την έρευνα.

Η σχολική εφημερίδα δεν είναι απλώς ένα έντυπο,∙ είναι ένα εργαστήρι σκέψης, συνεργασίας και ελεύθερης έκφρασης. Μέσα από τις σελίδες της, οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν να παρατηρούν, να διερευνούν, να συνθέτουν και να ονειρεύονται έναν κόσμο με περισσότερη αλήθεια και ευαισθησία.

Συγχαίρω τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν, με την ευχή η προσπάθειά τους να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

*Ο Χαράλαμπος Σαριδάκης είναι Αναπληρωτής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.