Kριτική εφ’ όλης της ύλης στην κυβέρνηση άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Ολομέλειας στη Βουλή.

«Έχετε υποχρέωση να στηρίξετε ΕΛΤΑ. Εμείς είμαστε και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του κάθε αγώνα» ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ για να τονίσει πως «γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι να κοροϊδεύετε τις λαϊκές οικογένειες την ώρα που η αγανάκτηση μεγαλώνει» και πρόσθεσε πως «βλέπουν τις ανάγκες τους να αντιμετωπίζονται ως κόστος και οι βουλευτές σας βλέπουν τις συνέπειες του να σηκώνουν το χέρι και να ψηφίζουν ότι έρθει». Εκτίμησε πως «αποτελεί συνέχεια εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών».

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε πως «εξελίχθηκε σε έναν μηχανισμό ρουσφετιού που δεν έχει καμία σχέση με τους αγρότες. «Φορτώνετε τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών, επιβάλλοντας στάση πληρωμών», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

Αναφερόμενος στο σημερινό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή για το φορολογικό ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι «συνεχίζετε το παραμύθι. Έχετε στήσει μια ολόκληρη επικοινωνιακή εκστρατεία. Σκοπός σας είναι να παρουσιάσετε μια ψεύτικη εικόνα, σχετικά με τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό, δηλαδή με το καλάθι της ΔΕΘ».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στο προσχέδιο προϋπολογισμού. Ότι τα περιβόητα μέτρα σας αποτελούν όχι απλώς ψίχουλα, αλλά κάτι χειρότερο, το άλλοθι για την κλοπή του λαϊκού εισοδήματος» σημείωσε.

«Δεν έχει έρθει εδώ για να διασκεδάζει στα μπουζούκια και στα gala»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε με αιχμηρό τρόπο και την νέα αμερικανίδα πρέσβη. Όπως είπε, «ξεκινά και το έργο της νέας πρέσβεως που δεν έχει έρθει εδώ για να διασκεδάζει στα μπουζούκια και στα gala γιατί πίσω από τις κοινωνικές εκδηλώσεις έρχεται συγκεκριμένη ατζέντα με συγκεκριμένους στόχους. Η κυρία αυτή έχει έρθει εδώ για να τρέξει σχεδιασμούς των ΗΠΑ για να γίνει η χώρα μας κόμβους του πανάκριβου LNG».

Όπως είπε, «η χώρα μας θα είναι το επίκεντρο των επικίνδυνων ανταγωνισμών των Ιμπεριαλιστών. Αυτό θα γίνει και με τη Συμφωνία που υπογράψετε σήμερα για συμβάσεις παραχώρησης… παραδίδετε πλούτο μας σε μονοπώλια δήθεν για να προστατευτούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Θα συμβεί το αντίθετο, σας λέμε». Και κατέληξε πως «δεν έδωσε η πρέσβης τα διαπιστευτήρια της.. Ο πρωθυπουργός και ο Προέδρος της Δημοκρατίας, εκείνοι της έδωσαν τα δικά τους, διαφημίζοντας το άγαλμα του λαομίσητου Τρούμαν».