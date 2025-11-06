Στην ακριτική Αλεξανδρούπολη μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ το μεσημέρι θα απευθύνει χαιρετισμό στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Αύριο Παρασκευή θα επισκεφθεί την αγορά του Σουφλίου και θα συναντηθεί με κατοίκους στην κεντρική πλατεία. Ενώ το απόγευμα θα βρεθεί στην Ορεστιάδα και θα μιλήσει μπροστά από τα νέα γραφεία του ΠαΣοΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην ομιλία του μπροστά στους αυτοδιοικητικούς θα τονίσει πως στην στρατηγική του ΠαΣοΚ δεν χωρά το δίλημμα: «ή μακρύ χέρι του Μαξίμου ή παρίας» ενώ αναμένεται να υπογραμμίσει πως πρέπει να υπάρχει θεσμική, αλλά και οικονομική αυτονομία.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ πρόκειται να αναφερθεί και στο εθνικό σχέδιο περιφερειακής ανασυγκρότησης που έχει εκπονήσει και παρουσιάσει το ΠαΣοΚ. Ένα σχέδιο που έχει ως βασικούςστόχους την πλήρη αποσαφήνιση του ρόλου των τριών επιπέδων διοίκησης, αλλά και την οικονομική αυτονομία των ΟΤΑ και μέσα από την πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ, την ενεργοποίηση του τοπικού εσόδου και τους τοπικούς φορολογικούς χάρτες.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα διευκρινίσει πως η επόμενη κυβέρνηση του ΠαΣοΚ θα μεταφέρει ένα σημαντικό κομμάτι του κοινωνικού κράτους στους Δήμους —την πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα— με στόχο την καλύτερη πρόσβαση και την καθολικότητα των υπηρεσιών. Η μεταφορά αυτή θα συνοδευτεί από σταθερό χρηματοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για τις κοινωνικές δομές. Επίσης, σχεδιάζεται η Ενεργειακή Δημοκρατία στους Δήμους, με συμμετοχικές ενεργειακές κοινότητες και πόρους από ένα Ταμείο Περιφερειακής Ανθεκτικότητας ίσο με το 1% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ένας ακόμη στόχος του ΠαΣοΚ είναι τα Τοπικά Σχέδια Υδατικής Ανθεκτικότητας, με τεχνική υποστήριξη από ένα νέο Ινστιτούτο Υδατικών Πόρων, χρηματοδοτούμενο από το τέλος ανθεκτικότητας που θα αποδίδεται στους ΟΤΑ.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Επιπρόσθετα, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το σχέδιο του ΠαΣοΚ, μπορούν να μετατραπούν σε μοχλούς ανάπτυξης που θα υλοποιούν δράσεις για τη στεγαστική κρίση, τοπικά σχέδια καινοτομίας, έναν Νησιωτικό Αναπτυξιακό Νόμο, και περιφερειακά πανεπιστήμια στραμμένα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

Σημαντικός όμως είναι και ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στον πολιτισμό και σε αυτό θα αναφερθεί και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς στο πρόγραμμα του κόμματος προβλέπεται μία νέα δομή ΔΗΠΕΘΕ στα πρότυπα της Κρήτης και με την απόδοση των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων στους Δήμους. Προβλέπεται επίσης ένα Ειδικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για αναβάθμιση και πιστοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε μικρούς δήμους, αλλά και πλάνο διεκδίκησης διεθνών διοργανώσεων.

Πυρετός για την ευρεία σύσκεψη της Κρήτης

Στη Χαριλάου Τρικούπη ωστόσο δεν στέκονται μόνο στην περιοδεία που θα πραγματοποιηθεί στον Έβρο αυτές τις ημέρες. Κοιτούν και την συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα στην Κρήτη στον απόηχο της αιματηρής βεντέτας. Στην ευρεία σύσκεψη που γίνεται με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν προσκληθεί ο περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι από 24 περιοχές, τέσσερις χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, ο περιφερειακός διευθυντής της αστυνομίας Κρήτης και οι διευθυντές των τεσσάρων νομών, οι επικεφαλής της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, οι δικηγορικοί σύλλογοι και ο αρχιεπίσκοπος της εκκλησίας της Κρήτης.

Οι φορείς αυτοί που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη αναμένεται να εξετάσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο το οποίο πέρα από την εφαρμογή νόμου και την πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής, θα συνδυάζει και μία σειρά από εκπαιδευτικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις, εκστρατείες ενημέρωσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα και σε κοινωνικό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ ανέφερε σε συνομιλητές του ότι το αποτύπωμα που αφήνει πίσω του το μακελειό, αδικεί το νησί της Κρήτης, καθώς «δεν μπορεί λόγω ενός γεγονότος να θεωρεί όλη η Ελλάδα ότι 700.000 Κρητικοί κρατούν τα όπλα και γίνονται συνεχώς δολοφονίες. Τα ποσοστά των δολοφονιών πανελλαδικά και των δολοφονιών στην Κρήτη ακολουθούν το μέσο όρο. Οφείλουμε να βάλουμε τα φαινόμενα στην πραγματική τους διάσταση και να συμφωνήσουμε ότι δεν πρέπει να δείξουμε καμία ανοχή στην οπλοκατοχή».

Την ίδια ώρα αξιωματούχοι του κόμματος χαιρετίζουν αυτή την κίνηση καθώς όπως επισημαίνουν «είναι ενδεικτικό ότι την ώρα που κανένας πολιτικός αρχηγός δεν είχε το θάρρος να μιλήσει καθαρά για το θέμα αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε αυτή την πρωτοβουλία».