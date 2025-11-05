Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή, για τον τρόπο που δίνονται οι άδειες αλλά και για τους ελέγχους που θα γίνονται. Ο ίδιος σχολίασε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, όπως το φονικό στα Βορίζια, την κρίση στα ΕΛΤΑ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα.

«Πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και τις επόμενες δυο τρεις μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, λόγω και της καταγωγής του, για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες, των ελέγχων, των περαιτέρω ελέγχων. Και οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega.

«Να αναμένουμε ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες»

«Γιατί είναι ο Πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έχουν γίνει, έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα. Όλα αυτά αξιολογούνται συγκριτικά. Να αναμένουμε ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες. Και την οπλοκατοχή και όλα όσα έχουν να κάνουν με περιοχές που πρέπει να έχουν μία ειδική αστυνόμευση, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη συλλήβδην είναι εγκληματίες, παραβατικοί ή σε κάποια άλλη περιοχή. Είναι λάθος να στοχοποιούμε συλλήβδην κατοίκους μιας περιοχής. Για όνομα του Θεού», συμπλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τη βεντέτα στα Βορίζια.

«Όμως, τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Θα υπάρχει ουσιαστικά μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και μια σειρά από άλλα, τα οποία θα τα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Και νομίζω ότι εδώ, επειδή άκουσα και όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης -και εκείνος κρητικός- θεωρώ ότι και ο πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων πρέπει να συνταχθούμε, να είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας χωρίζει», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο ίδιος επεσήμανε πως «να ακούσουμε και αυτά τα οποία θα ειπωθούν και από τα υπόλοιπα κόμματα και να πάρουμε πρωτοβουλίες κοινές γιατί θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε, θα έχουμε τέλος πάντων ένα καλό ικανοποιητικό αποτέλεσμα συγκριτικά με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια; Γιατί είμαστε η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας μπήκε μια τάξη στα γήπεδα μετά από πάρα πολλά χρόνια υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα».

«Αυτή είναι μία απόφαση για να σωθούν τα ΕΛΤΑ»

Ο Παύλος Μαρινάκης για τα ΕΛΤΑ εξήγησε ότι αυτή είναι η απόφαση. «Το 90% των υπηρεσιών εκτελούνται κατ’ οίκον. Το λάθος είναι ότι προέταξαν την ανακοίνωση για το κλείσιμο από την επεξήγηση. Θα γίνει δημόσιος διάλογος για τα ΕΛΤΑ. Θα υλοποιηθεί το σχέδιο, θα εξεταστούν κάποιες υποθέσεις αλλά δεν θα υπάρχει υπαναχώρηση. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει πως οι ταχυδρόμου θα συνεχίζουν να πηγαίνουν στα σπίτια και δεν θα χάσει κανείς τη δουλειά του. Δεν είναι στόχος να αναλάβει ιδιώτης τα ΕΛΤΑ», τόνισε.

Πότε θα δοθούν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως εντός Νοεμβρίου θα γίνουν οι πληρωμές.

«Έμπειρη η Γκίλφοϊλ»

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τη νέα αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως έμπειρη. Ο ίδιος τόνισε ότι η ίδια ήρθε για να μείνει.