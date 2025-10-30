Επιστροφή στην πτωτική πορεία έκανε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τη χθεσινή ανοδική ανάπαυλα, καθώς δεν κατάφερε να απορροφήσει τις πιέσεις που άρχισαν από τις δεικτοβαρείς μετοχές του και επεκτάθηκαν σταδιακά στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1% στις 2.005,20 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.002,46 μονάδων (-1,14%) και 2.030,26 μονάδων (+0,24%). Ο τζίρος ανήλθε στα 195 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 32,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,6 εκατ. τεμάχια αξίας 22,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,02% στις 5.057,64 μονάδες, ενώ στο -0,94% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.800,90 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,57% στις 2.260,49 μονάδες.

Αρνητικό το κλίμα

Μετά από αρκετές ημέρες το ΧΑ εναρμονίστηκε με το διεθνές κλίμα, το οποίο παραμένει επιφυλακτικό, καθώς αν και η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Ζινπινγκ, πήγε καλά, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία στην πράξη. Ουσιαστικά, οι αγορές παγκοσμίως, και οι ξένοι του ΧΑ επίσης, δεν έχουν προς ώρας κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα που να δείχνει ότι οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου εξαλείφονται.

Έτσι, το ΧΑ παραμένει στην εσωστρέφεια ενός εύρους που δεν δείχνει σημάδια ότι μπορεί να «σπάσει», με τους αγοραστές δύσκολα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, όταν μάλιστα υπάρχουν πολλά μέτωπα ανοιχτά. Άλλωστε, και οι πρόσφατες κεφαλαιακές κινήσεις αρκετών εισηγμένων (ομολογιακές εκδόσεις, αυξήσεις κεφαλαίων κλπ), έχουν απορροφήσει αρκετή ρευστότητα. Ουσιαστικά έχουν τροφοδοτήσει τη γνώριμη εικόνα στασιμότητας που συντηρείται από τα μέσα Αυγούστου.

Την ίδια ώρα, και σήμερα διαφάνηκε η προσπάθεια της αγοράς να «διαγνώσει» τις προθέσεις του οίκου MSCI, ο οποίος το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου θα ανακοινώσει πιθανόν αλλαγές στον ελληνικό δείκτη, με το rebalancing να πραγματοποιείται στις 24 Νοεμβρίου. Πολλές οι «υποψηφιότητες» για ένταξη στον MSCI Greece, εντούτοις η αβεβαιότητα δημιουργεί νευρικότητα, κάτι που φάνηκε και σήμερα σε αρκετούς τίτλους.

Τεχνικά λοιπόν, ο γενικός δείκτης έχασε εκ νέου τις 2.015 μονάδες, οι οποίες ανοίγουν για ακόμη μία το δρόμο για τις 2.005 μονάδες. Σε μεγαλύτερη εικόνα, χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η φάση συσσώρευσης και να δούμε ξανά μία πιο ξεκάθαρη κίνηση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Motor Oil, ΕΛΧΑ, Πειραιώς, Εθνική και Τιτάν έκλεισαν με απώλειες άνω του 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η πτώση σε ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ, Aegean και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Κύπρου, Metlen, Optima Bank, Aktor, Σαράντης, Helleniq Energy, Alpha Bank. Coca Cola και ΔΑΑ.

Στον αντίποδα, αν και πιέστηκε ενδοσυνεδριακά η Βιοχάλκο έκλεισε με κέρδη 1,33%, με τη Cenergy να ακολουθεί με +1,27%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν ΔΕΗ, Jumbo και ΟΤΕ, με τη Λάμδα να κλείνει αμετάβλητη.

