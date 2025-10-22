Ο Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί ποια τα σημεία αντιπαράθεσης Αθήνας και Άγκυρας και ποιες οι επιδιώξεις τους. Πώς η Τουρκία είναι ήδη μέρος του αμυντικού συστήματος της Ευρώπης και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να απαλλαγεί από το casus belli.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Ελληνοτουρκικά: Από τα «ήρεμα» στα αχαρτογράφητα νερά » θα ακούσετε:

0:31 Γιατί συναντήθηκαν Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν στο Λουξεμβούργο.

1:31 Οι θέσεις και οι προθέσεις της Ελλάδας που κάνουν την Τουρκία να δυσανασχετεί.

4:33 Τι είναι και από πότε ισχύει το casus belli εναντίον της Ελλάδας.

5:18 Οι επιδιώξεις της Αθήνας όσον αφορά την ένταξη της Τουρκίας στο SAFE.

6:54 Ο ρόλος της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα της Ευρώπης.

8:46 Τα προσόντα της Τουρκίας που την αναδεικνύουν σε μία διπλωματικά ισχυρή χώρα.

9:54 Πώς επηρεάζεται η ισορροπία των ελληνοτουρκικών σχέσεων από τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

