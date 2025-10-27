Συνελήφθη 26χρονος μέλος σπείρας απατεώνων που έκλεβαν ηλικιωμένους – Έπαιζαν μέχρι και τυχερά παιχνίδια με τις κάρτες των θυμάτων.

Ο 26χρονος μέλος της εγκληματικής ομάδας που συνελήφθη στο Ζεφύρι, άλλοτε παρίστανε τον λογιστή και άλλοτε τον υπάλληλο σε εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος του, με τους υπόλοιπους συνεργούς του, ήταν να πείσουν συνήθως ηλικιωμένα άτομα και να πέσουν στην παγίδα τους και να τους αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.

Πώς δρούσαν

Οι απατεώνες εντόπιζαν τα υποψήφια θύματά τους και τα προσέγγιζαν με πρόσχημα κάποια οικονομική εκκρεμότητα, συνήθως χρέη στην εφορία ή επιστροφή φόρου. Με ευγενικό αλλά πιεστικό τρόπο τα έπειθαν να μπουν στο αυτοκίνητο τους και τα συνόδευαν μέχρι τα σπίτια τους, όπου με τη μέθοδο της απασχόλησης άρπαζαν μετρητά και κοσμήματα.

Σε άλλες περιπτώσεις τηλεφωνούσαν στα θύματα παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρίας ηλεκτρισμού. Προειδοποιούσαν για δήθεν διαρροή ρεύματος και τα έπειθαν να τοποθετήσουν τα κοσμήματά τους μέσα σε λεκάνη, στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού για λόγους ασφαλείας. Λίγη ώρα αργότερα, οι δράστες περνούσαν και τα μάζευαν.

Το πιο εξοργιστικό ηταν ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι δράστες, χρησιμοποιούσαν τις κάρτες των θυμάτων για να παίξουν τυχερά παιχνίδια, προσπαθώντας να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις απάτης, με συνολικό παράνομο όφελος που ξεπερνά τις 90.000 ευρώ. Τα μέλη της σπείρας δρούσαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής σε Ελληνικό, Γλυφάδα, Βούλα, Παλαιό Φάληρο, Βάρκιζα, Πεντέλη, Νέα Φιλαδέλφεια και Ζεφύρι.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι κατηγορούμενοι δεν ήταν άγνωστοι στις Αρχές, καθώς είχαν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της ομάδας, που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, απάτες κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ο 26χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.