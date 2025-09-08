Θύμα απάτης έπεσε μία 80χρονη Γιαπωνέζα που ερωτεύτηκε στο διαδίκτυο έναν αυτοαποκαλούμενο αστροναύτη και του έδωσε χιλιάδες ευρώ για να… σωθεί.

Η γυναίκα στο βόρειο νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας γνώρισε τον απατεώνα τον Ιούλιο μέσω κοινωνικών δικτύων. Εκείνος υποστήριξε ότι ήταν αστροναύτης, βρισκόταν μέσα σε διαστημόπλοιο που δεχόταν επίθεση και χρειαζόταν οξυγόνο. Της ζήτησε να του στείλει διαδικτυακά τα χρήματα και έτσι κατάφερε να της αποσπάσει περίπου 5.700 ευρώ σύμφωνα με το δημοσίευμα του cbsnews.

Η Ιαπωνία έχει τον δεύτερο πιο γηρασμένο πληθυσμό στον κόσμο μετά το μικρό Μονακό, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, και οι ηλικιωμένοι συχνά γίνονται στόχοι διαφόρων μορφών οργανωμένης απάτης. Σε αυτές περιλαμβάνεται η κλασική απάτη «εγώ είμαι», όπου οι δράστες παριστάνουν συγγενικά πρόσωπα που βρίσκονται σε δυσκολία ώστε να αποσπάσουν χρήματα από το θύμα.

Οι ρομαντικές απάτες αποσπούν δισεκατομμύρια δολάρια από ανθρώπους που αναζητούν αγάπη, και οι τακτικές των δραστών έχουν εξελιχθεί με ύπουλους τρόπους στην ψηφιακή εποχή. Περισσότεροι από 64.000 Αμερικανοί εξαπατήθηκαν με πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ρομαντικές απάτες το 2023, ποσό διπλάσιο από τα 500 εκατομμύρια πριν από μόλις τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου.