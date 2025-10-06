Ολοένα και αυξάνονται τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτήδειους. Μετά την σπείρα που παρίστανε τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με σκοπό να αποσπάσει χρήματα από πολίτες, μία νέα σπείρα φαίνεται πως έχει κάνει την εμφάνισή της στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 70χρονος – θύμα της συμμορίας, παρέδωσε 510.000 ευρώ σε κοσμήματα και 10.000 ευρώ σε μετρητά, σε άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς.

Αρχικά, τον ηλικιωμένο κάλεσε στο τηλέφωνο ένας άνδρας λέγοντάς του πως γνωρίζει ότι έχει στην οικία του πολλά χρήματα και ζητώντας του 200.000€. Σε διαφορετική περίπτωση και αν ο ηλικιωμένος αρνούνταν, θα τον σκότωνε.

Λίγο αργότερα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο μία γυναίκα, η οποία παριστάνοντας την αστυνομικό δήλωσε ότι έχει εντοπίσει δύο κακοποιούς οι οποίοι έχουν στην ατζέντα τους τα στοιχεία του ηλικιωμένου.

Ο 70χρονος τότε ζήτησε τη βοήθειά της, με τη γυναίκα να τον συμβουλεύει να τοποθετήσει σε μία τσάντα ό,τι χρήματα και κοσμήματα είχε στην οικία του και να την παραδώσει σε δύο άτομα, δήθεν αστυνομικούς, που θα έστελνε αυτή να την παραλάβουν.