Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της δυτικής Αττικής, συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 56, 39 και 22 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, απάτες, ληστεία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και σειρά άλλων αδικημάτων. Παράλληλα, συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα άτομα για ξεχωριστές υποθέσεις οπλοκατοχής, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.

Ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν οργανώσει ένα δομημένο δίκτυο. Η τηλεφωνική ομάδα λειτουργούσε από συγκεκριμένους χώρους στα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι και αναλάμβανε την επικοινωνία με τα θύματα. Παρουσιάζονταν ως τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστές και επικαλούνταν ανύπαρκτα προβλήματα, όπως δήθεν διαρροή ρεύματος ή πρόστιμα της εφορίας.

Με δόλια επιχειρήματα, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα και χρήματα, τα οποία είτε τοποθετούσαν συνήθως σε σακούλες, τα οποία άφηναν σε προκαθορισμένα σημεία εντός ή εκτός του σπιτιού τους. Στη συνέχεια, αναλάμβαναν δράση οι «επιχειρησιακές ομάδες», που μετέβαιναν άμεσα στις κατοικίες και αφαιρούσαν τα τιμαλφή.

Σε περιπτώσεις που τα θύματα αρνούνταν να συνεργαστούν, οι δράστες δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν βία, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους.

Από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, η οργάνωση διέπραξε συνολικά 47 κλοπές. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 2,18 εκατομμύρια ευρώ.

Κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

25 κινητά τηλέφωνα

καταγραφικό σύστημα καμερών και 7 κάμερες ασφαλείας

δύο κυνηγετικές καραμπίνες, τσεκούρι, μαχαίρι τύπου σουγιά

κουτί με χρυσαφικά, ρολόγια, δαχτυλίδια, αλυσίδες και λίρες Αγγλίας

χρηματικό ποσό 10.320 ευρω

Εντυπωσιακό πάντως ειναι το γεγονός ότι ο 22χρονος, ο οποιος εντοπίστηκε να οδηγεί, αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο. Επιχείρησε μάλιστα να διαφύγει πετώντας στους αστυνομικούς μια καρέκλα, όμως τελικα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στις συνεπιβάτιδες του οχήματος, βρέθηκαν κρυμμένα χρήματα, λίρες και χρυσαφικά.