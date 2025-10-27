Οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου θα κρατήσουν κλειστούς πολλούς δρόμους σε Αθήνα και Πειραιά, με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωράει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Δήμος Αθηναίων

Από 09:00 μέχρι το πέρας της παρέλασης:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

(Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Λεωφ. Βασ. Σοφίας , στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Λεωφ. Συγγρού , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών (Δοξολογία), από 06:00μέχρι το πέρας της δοξολογίας:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Πειραιά

Από 09:00 μέχρι 14:00:

34ου Πεζικού Συντάγματος , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου. Ηρώων Πολυτεχνείου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας. Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Πώς θα κινηθούν μετρό και τραμ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λειτουργία του μετρό, κλείσιμο του σταθμού του μετρό «Σύνταγμα» και προσωρινή τροποποίηση τερματικών σταθμών του τραμ θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Τρίτη, με εντολή της ΕΛΑΣ, λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Επίσης, θα υπάρξουν και προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε όλους τους δήμους του λεκανοπεδίου, ανάλογα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της Τροχαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη-Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 08:0.

Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 09:00.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.