Ο Σωτήρης Ριζάς, διευθυντής ερευνών του Κέντρου Έρευνας και Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς οι πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες της Ελλάδας διαχειρίστηκαν την εμπλοκή της χώρας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Το έπος του ’40 – Από το «ΌΧΙ» στη γερμανική εισβολή» θα ακούσετε:

1:29 Οι πολιτικές δυνάμεις που διαμόρφωσαν τις συνθήκες ένταξης της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

