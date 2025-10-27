Σήμερα το απόγευμα θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραμείνει στη συμπρωτεύουσα για ένα 24ωρο και θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επίσκεψη θεωρείται υψηλού συμβολισμού, καθώς είναι η πρώτη φορά, από το 2019 έως σήμερα, που ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στη συμπρωτεύουσα για τον εορτασμό της εθνικής εορτής. Εκεί όπου, πέραν του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, αναμένεται να παραβρεθούν σχεδόν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα συναντήσεων και δράσεων στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες τα makedonikanea.gr, είναι πιθανό ο Πρωθυπουργός να ξεκινήσει την επίσκεψή του στην πόλη από τις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) και να συναντηθεί με τη διοίκησή του.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Επιπλέον, ενδέχεται να μεταβεί στο κτήριο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα τελέσει τα εγκαίνια της διπλής έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Ζωντανεύοντας την ιστορία», που είναι αφιερωμένη στο έπος του 1940. Υπό προϋποθέσεις, εφόσον δηλαδή το επιτρέπει το πρόγραμμά του, δεν αποκλείεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να παρευρεθεί και στην τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του δολοφονηθέντος εν ώρα καθήκοντος αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη, που διοργανώνουν οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στο πάρκο «Γεώργιου Λυγγερίδη».

Σήμερα η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη συμπρωτεύουσα στην οδό Τσιμισκή, στις 11:00. Ενώ στις 12:30 αναμένεται να ξεκινήσουν οι καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία των Ηρών, στις προτομές και τους ανδριάντες από αντιπροσωπείες μαθητών. Κατά την διάρκεια της παρέλασης κλειστοί θα είναι δρόμοι στην πόλη.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η τροχαία θα ισχύσουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Από ώρα 14:00΄ της 25-10-2025 έως ώρα 15:00΄ της 28-10-2025, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Αγίας Τριάδος, στο τμήμα της από την Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Βασ. Γεωργίου.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου:

Από ώρα 10.30΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι.Δραγούμη.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.

Από ώρα 14:00΄ της 27-10-2025 και μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2025, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Στο παρκινγκ, που βρίσκεται όπισθεν της εξέδρας των επισήμων της παρέλασης επί της οδού Αθαν.Σουλιώτη.

Μ.Μπότσαρη – 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Αθαν.Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.

Καλλιδοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Καραϊσκάκη, στο τμήμα της οδού από Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνουν και στους γύρω δρόμους.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου:

Από ώρα 03.00΄ και μέχρι πέρατος της παρέλασης, η έναρξη της οποίας θα πραγματοποιηθεί την 11.00΄ ώρα της ίδιας ημέρας θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση, όπου αυτή επιτρέπεται, όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι τη Λ.Στρατού.

Στρ. Ναπολ. Ζέρβα, καθ’ όλο το μήκος της.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

Γκύζη, καθ’ όλο το μήκος της.

Από ώρα 05.00΄ και μέχρι πέρατος της παρέλασης, λόγω της παράταξης των μηχανοκίνητων τμημάτων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

Από ώρα 07.00΄ σταδιακά και μέχρι πέρατος της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Μ.Μπότσαρη – Καραϊσκάκη – Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

Για τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση από την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Πρωινές ώρες της Τρίτης (28-10-2025), λόγω των παρελάσεων σε Δήμους και Δημοτικές Κοινότητες του Νομού, ενδέχεται να υπάρξουν μικρής έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα. Παρακαλούνται οι κύριοι οδηγοί να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τους παραπάνω αναφερομένους δρόμους.