Ο Θουκιδίδης στον Επιτάφιο του Περικλή, με τη ρήση, «Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος» εκφράζει τον σεβασμό, την τιμή και την αέναη μνήμη στους νεκρούς που έπεσαν για την πατρίδα.

Η ίδια ρήση δεσπόζει στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη εμπρόσθεν της Βουλής. Για όλους αυτούς που έπεσαν στους απελευθερωτικούς αγώνες, στα Βαλκάνια, στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο και την Μικρασιατική καταστροφή. Να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη και τους αγώνες τους για την πατρίδα. Πάνε 93 χρόνια από το 1932 που εγκαινίασε ο Ελ. Βενιζέλος το Μνημείο.

Η φύλαξη του Μνημείου ανατέθηκε στην προεδρική φρουρά, ως σώμα που συμβολίζει την εθνική ενότητα. Η τιμή και μνήμη στους νεκρούς, που φυλάττουν Θερμοπύλες ήταν και είναι ύψιστο καθήκον για την Πολιτεία και τους πολίτες. Όταν οι νεκροί πέφτουν στο πεδίο της μάχης θεωρείται κάτι φυσιολογικό, όταν αρχίζουν οι βαρβαρότητες του πολέμου. Οι νεκροί όμως σε περίοδο ειρήνης δεν είναι φυσιολογικό. Κάποιος στην Πολιτεία φταίει, ο οποίος έχει ύψιστο καθήκον την ασφάλεια των πολιτών.

Το χρονικό εν καιρώ ειρήνης θυμίζει τη ρήση του Χόρχε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου στα Τέμπη, με 57 νεκρούς. Ήταν μια συμφορά που συγκλόνισε όχι μόνον τους γονείς, αλλά το πανελλήνιο. Η κοινωνία αγκάλιασε τον πόνο των γονιών και τα αιτήματα τους για Αλήθεια, Ανάληψη ευθυνών και Δικαιοσύνη. Διαδήλωσαν εμπρόσθεν του Μνημείου, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Αντιστάθηκαν στην αυθαιρεσία της εξουσίας και στο παράλογο, ότι όλοι φταίνε για την τραγωδία, εκτός από την πολιτική ηγεσία. Ήταν λέει παρατηρητής, επόπτης στα τραγικά γεγονότα. Πουθενά γενναιοδωρία για ανάληψη ευθυνών. Ακόμη και όταν οι γονείς αιτήθηκαν να γίνει εκταφή των νεκρών παιδιών τους, να μάθουν την αιτία δεν κατέστη δυνατό. Εκτελεστική και δικαστική εξουσία αποφάσισαν αρνητικά.

Και πρόσφατα ένας πονεμένος γονιός, στα βήματα μιας αρχαίας τραγωδίας, κατασκήνωσε ενώπιον του Μνημείου και διακινδυνεύοντας τη ζωή του, αντιστάθηκε στην εξουσία και όλα λύθηκαν ως δια μαγείας! Η εξουσία ηττήθηκε και έβαλε την ουρά κάτω από τα σκέλια της. Και οι γονείς θα προχωρήσουν στην εκταφή των παιδιών τους. Η εξουσία για να επιδείξει τη πυγμή της, αποφάσισε να «καθαρίσει τα ίχνη των 57 νεκρών» που οι πολίτες έγραψαν τα ονόματα τους. Άναψαν τα κεριά για να πέσει φως αλήθειας παντού. Για να αντισταθούν στη λήθη της τραγωδίας.

Καμάρωσε ο ηγεμόνας που ψηφίστηκε η τροπολογία για τη «φροντίδα και φύλαξη» του Μνημείου. Αφαιρέθηκε η φύλαξη από την Προεδρική φρουρά, για αλλότριους σκοπούς. Τόλμησε ο Υπουργός Άμυνας, να εκφράσει την συμπαράσταση του, στον πονεμένο πατέρα και πρέπει να τιμωρηθεί. Περιμένει ο κ. Πρωθυπουργός το σχέδιο του Υπουργού του για να διαφυλάξει το Μνημείο από τους «εχθρούς». Αδιαφορώντας αν φουντώνει ο πόνος και η οργή των γονιών.

Η αφαίρεση της αρμοδιότητας φύλαξης του Μνημείου από το Προεδρικό Σώμα, ουσιαστικά επιζητά να λύσει εσωτερικά κομματικά παιχνίδια, αδιαφορώντας αν η τροπολογία διχάζει τον πολιτικό κόσμο και την κοινωνία. Ζήλεψε φαίνεται τις πρακτικές του Τραμπ να προκαλεί γονείς και κοινωνία. Ο νους της εξουσίας στοχεύει πως θα ψαρέψει, λένε πολιτικοί και δημοσκόποι, ψήφους στην ακροδεξιά πελατεία.

Ο ηγεμόνας αγωνίζεται να δείξει πως είναι ακόμα ισχυρός, αλλά και «μοναδικός σωτήρας» για την σταθερότητα στην πολιτική ζωή της χώρας. Μια δήθεν σταθερότητα, που το 70% στις δημοσκοπήσεις, καταλογίζουν στον ηγεμόνα ανικανότητα στη διαχείριση, όχι μόνον της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και στην επιβίωση των πολιτών σε μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Κατάσταση στασιμότητας βιώνει ο λαός μας και η ακρίβεια τρώει τα σωθικά στα εισοδήματα του.

Πιστεύω ο ηγεμόνας, δεν έχει κατανοήσει ότι αυτός ο λαός δεν θέλει ούτε βασιλιάδες, ούτε δεσποτάδες στην εξουσία. Το Μνημείο εκφράζει την εθνική συλλογική ενότητα και η τροπολογία πασχίζει να σπείρει εκ’ νέου, τη διχόνοια στο κοινωνικό σώμα. Προκαλεί το τραύμα των γονιών αλλά δεν κατανοεί, ότι η ψυχική τους δύναμη και ο πόνος τους έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Συμπέρασμα πιστεύω διδακτικό. Ήταν απαραίτητη η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου; Ασφαλώς όχι. Ήδη έχει διαιρέσει την κοινωνία στους μεν και στους δε. Αυτό μας επιβεβαιώνουν οι δημοσκοπήσεις που έσπευσαν να μετρήσουν την κοινή γνώμη. Μοιρασμένοι στα δύο οι πολίτες. Αλλά και στο πολιτικό πεδίο συμπολίτευση και αντιπολίτευση στα κάγκελα. Αντί να ενώνουμε χωρίζουμε με αδιαφανείς σκοπιμότητες που δεν συνάδουν με την ιστορικότητα και τον συμβολισμό του Εθνικού Μνημείου. Ήδη άρχισαν να παίζουν τα όργανα του διαχωρισμού.

Η τροπολογία ορίζει ότι το Υπουργείο Άμυνας αναλαμβάνει τη «συντήρηση και τη φροντίδα του Μνημείου». Αυτό εξάλλου δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, που αναμένει το σχέδιο φύλαξης από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και ο Υπουργός συνάντησε τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Δούκα να αναλάβει, «ως εξ’ αρμοδιότητας» τα καθήκοντα καθαριότητας! Και ο Δήμαρχος απάντησε «καλή τους τύχη», η τροπολογία ορίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την συντήρηση και φύλαξη του Μνημείου.

Ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης είναι δικηγόρος και πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής.