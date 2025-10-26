«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Μάκης Βορίδης, αναφερόμενος στην επίθεση που δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο στην Κρήτη σε έξοδό του με την οικογένειά του.

«Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας» προσθέτει και καταλήγει:

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

Η ανάρτηση – απάντηση Βορίδη

Η δήλωση Παύλου Μαρινάκη

«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί – άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού. Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός. Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την επίθεση από κουκουλοφόρους κατά του Μάκη Βορίδη.

Το χρονικό της επίθεσης στον Μάκη Βορίδη

Σύμφωνα με το NeaKriti, ενώ o πρώην υπουργός και η παρέα του δειπνούσαν στο Ηράκλειο Κρήτης, ομάδα 25 ατόμων με κουκούλες συγκεντρώθηκε έξω από το μαγαζί.

Άρχισαν να εκσφενδονίζουν αυγά, να βρίζουν και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του. Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Πειραιά, πάνω από το λιμάνι, όπου ο κ. Βορίδης δειπνούσε με μέλη της οικογένειάς του και φίλους.

Οι κουκουλοφόροι άρχισαν να πετούν αυγά και να καταστρέφουν ό,τι βρισκόταν μπροστά τους – καρέκλες και τραπέζια – προκαλώντας πανικό στους θαμώνες, οι οποίοι έσπευσαν να καλυφθούν.

Ο Μάκης Βορίδης, η οικογένειά του και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε παρακείμενο εστιατόριο -αρχικά στο υπόγειό του- έως ότου εμφανιστούν οι αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να τους βγάλουν με ασφάλεια από το σημείο και να τους απομακρύνουν .

Βίντεο το σημείο της επίθεσης



Η ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε στο σημείο, απέκλεισε την περιοχή και συνόδευσε τον τέως υπουργό έως την οδό 25ης Αυγούστου, προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στο εστιατόριο, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Δείτε εικόνες

Πηγή φωτογραφιών neakriti.gr