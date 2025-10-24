Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τη διαχείριση των αρμοδιοτήτων μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και του Δήμου Αθηναίων.

Όπως δήλωσε, «η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση παραβιάζει τη συνταγματική πρόβλεψη, καθώς αφαιρεί από τον Δήμο Αθηναίων την ευθύνη για το μνημείο και τη μεταφέρει στο Υπουργείο Άμυνας».

«Τη φροντίδα, όμως, έχει τώρα το Υπουργείο Άμυνας»

Ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση αφαιρεί θεσμοθετημένες αρμοδιότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση», ενώ άσκησε κριτική στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, λέγοντας πως «επειδή προφανώς διαφωνεί με την τροπολογία, προσπάθησε, αντίθετα σε όσα πλέον προβλέπονται, να αναθέσει εκ νέου στη δημοτική αρχή της Αθήνας τη φροντίδα του μνημείου που η ίδια η κυβέρνηση ανέθεσε στο Υπουργείο Άμυνας».

«Τη φροντίδα, όμως, έχει τώρα το Υπουργείο Άμυνας – τη φόρεσαν “καπέλο” στον κ. Δένδια», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας τη στάση της κυβέρνησης «παρωδία».

«Ο κ. Δένδιας θέλει να πετάξει από πάνω του τον “μουτζούρη” που του ρίξανε», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ.

Η προσφυγή Δούκα

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της απόφασης ανάθεσης της καθαριότητας του χώρου σε ιδιωτική εταιρεία.

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ιδιώτες. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος», αναφέρει ο Χάρης Δούκας σε ανακοίνωσή του.