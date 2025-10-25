Το πρώτο εμφανές ρήγμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας καταγράφηκε με την απόσταση του Νίκου Δένδια και του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τη τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Η κίνηση της κυβέρνησης να φέρει προς ψήφιση αυτή τη ρύθμιση μάλλον έφερε περισσότερο «πονοκέφαλο» παρά έλυσε, όπως ευελπιστούσαν, προβλήματα. Αντιθέτως, έδειξε ότι οι ψίθυροι που ακούγοταν το προηγούμενο διάστημα για δυσαρεστημένους υπουργούς και βουλευτές που διαφωνούν μάλλον επιβεβαιώνονται.

Η ηχηρή απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας τη μέρα που ο πρωθυπουργός υπερασπιζόταν τη τροπολογία σχολιάστηκε από όλους. Εντός και εκτός της Ολομέλειας ήταν το αγαπημένο θέμα της συζήτησης σε όλα τα έδρανα. Όποιο χρώμα και αν είχαν.

Όμως και εκτός της Ολομέλειας στο καφενείο και το εντευκτήριο η συζήτηση συνεχιζόταν. Είναι χαρακτηριστικό πως την επόμενη μέρα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ήρθε και ψήφισε τη τροπολογία. Απέφυγε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση δημοσιογράφων. Είχε ολιγόλεπτο διάλογο με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και άλλους γαλάζιους βουλευτές.

«Έγινε θέμα των ημερών ο Δένδιας»

Τι ειπώθηκε σε αυτό το ολιγόλεπτο πηγαδάκι έξω από την Ολομέλεια; Σύμφωνα με αυτήκοες μάρτυρες, ο Γιώργος Αμυράς είπε αστειευόμενος στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη: «Βλέπεις Μιχάλη; Έγινε θέμα των ημερών ο Δένδιας. Αυτό που βλέπεις πίσω μας, δεν είναι τιμητικό άγημα, είναι οι δημοσιογράφοι», όπως σχολίασε, μιας και κοινοβουλευτικοί συντάκτες είχαν πάρει στο κατόπι τον υπουργό Άμυνας κατά την είσοδό του στη Βουλή, προκειμένου να του αποσπάσουν ένα σχόλιο. Ανεπιτυχώς, όπως είπαμε.

Κάποιοι βουλευτές που συζητούσαν μεταξύ τους, έλεγαν ότι η κίνηση του Δένδια περισσότερο «πλήγωσε» την συνοχή της παράταξης παρά βοήθησε. «Συζητάνε όλοι τα εσωτερικά μας, λες και δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα. Πολύ κακό για το τίποτα», έλεγαν. Υπήρχαν και κάποιοι που άσκησαν κριτική στον υπουργό Εθνικής Άμυνας. «Είναι δυνατόν να μην έρχεται έστω να μιλήσει; Είναι τροπολογία του υπουργείου σου. Πρέπει να είσαι εδώ», έλεγαν.

Άλλοι σχολίαζαν πως η δήλωση του Νίκου Δένδια, η οποία προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και χαρακτηρίστηκε ως αμφίσημη αφού ναι μεν εξέφραζε μια ξεκάθαρη απόσταση από το Μαξίμου επιχειρούσε να κρατήσει και μια ισορροπία. Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τη «γαλάζια» παράταξη έλεγαν χαρακτηριστικά «κλασσικός Δένδιας». Υπήρχαν κι άλλοι όμως, όπως ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που εξήγησε ότι «μόνο αν βρισκόμουν σε κώμα στη ΜΕΘ δεν θα υποστήριζα τροπολογία του υπουργείου μου», ρίχνοντας νέα βέλη προς το Πεντάγωνο.

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επιχείρησε να δείξει με τον τρόπο του πως διαφωνεί όμως θέλησε να κρατήσει και τις ισορροπίες εντός του κόμματος του αλλά και για την κυβέρνηση. «Γαλάζιοι» βουλευτές του έδωσαν δίκιο λέγοντας πως αυτή η τροπολογία δικαιώνει την αντιπολίτευση στην κριτική της. «Δεν έπρεπε να έρθει τώρα, ίσως λίγο αργότερα αλλά όχι τώρα θα συνδέεται με τον Πάνο Ρούτσι», έλεγαν.

Και μέτωπο με τον Δήμο

Πλέον, πάντως, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει ένα νέο μέτωπο να αντιμετωπίσει και αυτό είναι με τον δήμαρχο Αθηναίων. Μετά από μια ολόκληρη μέρα οι δύο πλευρές ξεκαθαρίζουν πως διαφωνούν μεταξύ τους. Ο Χάρης Δούκας μάλιστα υποστήριξε ότι θα καταφύγει στο δικαστήριο.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ο Νίκος Δένδιας, θα παραστεί στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον οποίο μάλιστα επικαλέστηκε στη δημόσια δήλωση του. Δεν αποκλείεται όμως να μην είναι μόνοι τους και στην «παρέα» τους να προστεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μόνο σίγουρο, είναι πως το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την κυβερνητική παράταξη.