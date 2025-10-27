Ως μέρος του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones Industrial Average για σχεδόν 75 χρόνια μέχρι το 2004, η Kodak υπέστη ίσως τη μεγαλύτερη ταπείνωση από οποιονδήποτε άλλο αμερικανικό κατασκευαστή στη σύγχρονη ιστορία. Το 2012, τέθηκε υπό καθεστώς προστασίας από πτώχευση, αφού η τεχνολογία των smartphone και η ψηφιακή απεικόνιση κατέστρεψαν το ιστορικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην παραγωγή αναλογικού φιλμ.

Η εμφάνιση του Jim Continenza, ενός αεικίνητου, πρακτικού ανθρώπου με ροκ φιλοσοφία – έχει το «Immigrant Song» των Led Zeppelin ως ringtone στο κινητό του – και μια δυσανεξία στη γραφειοκρατία, ήταν αυτό που έπρεπε για να σταθεί η Kodak στα πόδια της ξανά. Αρχικά διορισμένος στο διοικητικό συμβούλιο από τους πιστωτές της εταιρείας, έγινε εκτελεστικός πρόεδρος το 2013 καθώς η Kodak αναδυόταν από την πτώχευση, προσθέτοντας τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου το 2019.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Kodak ανέφερε καθαρές ζημίες ύψους 33 εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με καθαρά έσοδα 58 εκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι και κέρδη 102 εκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρο το έτος

Ο άνθρωπος – κλειδί της Kodak

Γιος μιας μοδίστρας και ενός θυρωρού που έγινε μηχανικός στην 3M, ο Continenza είναι τελείως διαφορετικός στη νοοτροπία σε σχέση με τους περισσότερους που ηγήθηκαν της Kodak στα τέλη του 20ού αιώνα.

Ως ειδικός στην αναγέννηση ιστορικών brands, βρίσκεται στο εργοστάσιο, επισκέπτεται πελάτες και προμηθευτές ενώ επισκέπτεται σπάνια το γραφείο – σουίτα του στον Πύργο Kodak, τον ουρανοξύστη σε στιλ Γαλλικής Αναγέννησης που έχτισε ο ιδρυτής George Eastman το 1914.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε στους FT ότι η εκκαθάριση της παλιάς Kodak έχει πλέον ολοκληρωθεί κατά 80 ή 90%. Η καριέρα του περιλαμβάνει θητείες στην AT&T και τη Lucent, και μια σειρά από ρόλους που επιδιόρθωναν προβληματικές εταιρείες τεχνολογίας, αλλά αυτή θα μπορούσε να είναι μια από τις τελευταίες αλλαγές του 63χρονου: «Όταν τελειώσει, φεύγω, γιατί τότε είναι η ώρα για το επόμενο άτομο να το χειριστεί και να το πάρει μαζί του στο επόμενο ταξίδι», λέει.

Η δουλειά του στην Kodak όμως δεν έχει τελειώσει ακόμη, πρέπει η μείωση του χρέους της να περιέλθει σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Έχει τερματίσει το υπάρχον υπερχρηματοδοτούμενο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, ενώ παράλληλα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της εταιρειας προς τα μέλη του συνταξιοδοτικού προγράμματος και παρέχει ένα νέο, συγκρίσιμο σχέδιο για το τρέχον προσωπικό. Το τελευταίο βήμα θα είναι η αξιοποίηση μέρους του αποδεσμευμένου πλεονάσματος για τη μείωση του δανεισμού της Kodak.

Το πλάνο

Ο Continenza αναμένει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες μέχρι το επόμενο έτος. Έχει ετοιμάσει εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης σε περίπτωση που χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Αλλά όταν, τον Αύγουστο, οι λογαριασμοί του δεύτερου τριμήνου περιείχαν μια νομοθετικά προβλεπόμενη προειδοποίηση που εγείρει «ουσιαστικές αμφιβολίες για την ικανότητα της Kodak να συνεχίσει ως επιχείρηση» λόγω του τεχνικού κενού μεταξύ της δεσμευμένης χρηματοδότησής της και των υποχρεώσεών της, κάποιοι έσπευσαν να εικάσουν ότι ο ζημιογόνος όμιλος ενδέχεται να κλείσει εντελώς.

Όλη αυτή η παραφιλολογία εκνεύρισε τον επικεφαλής της εταιρείας, ο οποίος επισημαίνει ότι η Kodak αναφέρθηκε ανοιχτά στην προειδοποίηση για την επιχείρηση στο Δελτίο Τύπου για τα κέρδη της. Το σχέδιο αναβίωσής του «θα χρειαστεί δύο χρόνια στρατηγικής και εκτέλεσης χωρίς παύσεις».

Η τροχοπέδη της κληρονομιάς

Το 1886 ο George Eastman έγινε ένας από τους πρώτους Αμερικανούς βιομηχάνους που προσέλαβε έναν ερευνητή επιστήμονα πλήρους απασχόλησης για να τον βοηθήσει στην εμπορευματοποίηση μιας εύκαμπτης, διαφανούς μεμβράνης και δύο χρόνια αργότερα, δημιούργησε το όνομα «Kodak» και η φερώνυμη φωτογραφική μηχανή κυκλοφόρησε στην αγορά με το σλόγκαν «Εσείς πατάτε το κουμπί, εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα». Αυτή ήταν η γέννηση της στιγμιαίας φωτογραφίας, όπως την γνωρίζουν σήμερα εκατομμύρια ερασιτέχνες φωτογράφοι.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τα διαφημιστικά βίντεο της Kodak τόνιζαν πως «βασίζεται στην κληρονομιά της για να δημιουργήσει το μέλλον της», αλλά το παρελθόν έχει αποδειχθεί βάρος εν τέλει για την εταιρεία.

Η εταιρεία μετά την πτώχευση λειτουργούσε ακόμα με την διογκωμένη γραφειοκρατία ενός βιομηχανικού κολοσσού του 20ού αιώνα όταν έγινε διευθύνων σύμβουλος. Το τότε εργατικό δυναμικό της, που αριθμούσε 5.000 άτομα, καυχιόταν για 3.800 διαφορετικούς τίτλους εργασίας. Χρειάζονταν μέρες στον Continenza για να κανονίσει μια συνάντηση με οποιονδήποτε από τους 28 άμεσους υφισταμένους του και εβδομάδες για να καταρτίσουν οι επικεφαλής των τμημάτων μια λίστα με τους κορυφαίους πελάτες τους, πόσο μάλλον λεπτομέρειες για το πόσο κερδοφόρος ήταν ο καθένας.

«Ρώτησα τους πάντες στην εταιρεία, “Τι κάνει η Kodak;” αλλά δεν έλαβα σαφή απάντηση», διευκρινίζει ο Continenza στους FT.

Η νέα ζωή της Kodak

Αυτό που κάνει τώρα η Kodak περιστρέφεται γύρω από την εμπορική εκτύπωση και την παραγωγή προηγμένων υλικών και χημικών ουσιών. Το τμήμα εκτυπώσεών της είναι ο τελευταίος εγχώριος κατασκευαστής πολύ μεγάλων εμπορικών μηχανημάτων και πλακών εκτύπωσης στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας 737 εκατομμύρια δολάρια από τα 1,04 δισεκατομμύρια δολάρια εσόδων της πέρυσι.

Η εταιρεία εκμεταλλεύεται την τεχνογνωσία της στην εκτύπωση σε οτιδήποτε, στην ανάπτυξη επιστρώσεων για μπαταρίες, διαφανών θερμαντήρων και κεραιών για εφαρμογή σε παρμπρίζ, καθώς και στην παραγωγή υλικών που μπλοκάρουν το φως. Ενώ και το αναλογικό φιλμ γνωρίζει μια πρωτοφανή αναβίωση μεταξύ των καταναλωτών και με ορισμένους σκηνοθέτες, όπως ο Christopher Nolan.

Ένα μέρος του παρελθόντος της Kodak που ο Continenza είναι αποφασισμένος να μην αναπαράξει είναι η υπερβολική εξάρτηση από μία μόνο σειρά προϊόντων. Είναι γνωστό ότι η εταιρεία απεικόνισης ανέπτυξε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τη δεκαετία του 1970, αλλά απέτυχε να αξιοποιήσει την τεχνολογία της, διπλασιάζοντας αντίθετα το αναλογικό φιλμ υψηλού περιθωρίου κέρδους μέχρι που ήταν πολύ αργά.

Στο κέντρο του Eastman Park, έκτασης 1.200 στρεμμάτων στο Ρότσεστερ, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα εταιρικό περιουσιακό στοιχείο, ενοικιάζει χώρο σε άλλους κατασκευαστές και αποτελεί αρχαιολογικό στιγμιότυπο του βιομηχανικού παρελθόντος της Kodak, ένα κτίριο έχει αναδιαμορφωθεί ως καθαρή εγκατάσταση.

Μάλιστα, η γραμμή παραγωγής 28.000 τετραγωνικών ποδιών είναι καταχωρημένη στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για την παραγωγή αντιδραστηρίων που θα πωλούνται σε εργαστήρια και φαρμακευτικούς κατασκευαστές. Επιπλέον, 40.000 τετραγωνικά πόδια χωρητικότητας είναι διαθέσιμα για επέκταση πέρα ​​από την τρέχουσα πιλοτική παραγωγή φιαλών φυσιολογικού ορού του ενός λίτρου.

Πηγή: ot.gr