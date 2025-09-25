Μέσω δύο πακέτων πραγματοποιήθηκε placement στη μετοχή της AKTOR Group, με το 5,08% της εταιρείας να αλλάζει χέρια. Συγκεκριμένα, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, άλλαξαν δύο πακέτα που αφορούσαν συνολικά 10.383.723 μετοχών, με την αξία των συναλλαγών να φτάνει τα 74,7 εκατ. ευρώ.

Η πώληση πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 7,20 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με discount 10% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή του τίτλου στο ταμπλό, ήτοι τα 8,02 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πωλητής ήταν εταιρεία συμφερόντων του Σωκράτη Κόκκαλη, με την Intracom, βάσει του τελευταίου μετοχολόγιου, να κατέχει ποσοστό 5,09% στην εισηγμένη.

Μετασχηματισμός

Για την Aktor Group βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία μετασχηματισμού της. Ο πρόεδρος και CEO Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο OT FORUM στην 89η ΔΕΘ, τόνισε, έχοντας κατά νου πως στις κατασκευές υπάρχουν περίοδοι με μεγάλο ανεκτέλεστο και άλλες πάλι με πολύ μικρότερο, πως ο όμιλος Aktor στρέφει το ενδιαφέρον του στη διαφοροποίηση.

«Είναι το μέλλον και δεν σταματάει αυτή η προσπάθεια. Όποιος σταματήσει, εξάλλου, φθίνει. Και για αυτό ξεκινήσαμε το πρόγραμμα υποτροφιών για να δημιουργήσουμε μια εταιρική κουλτούρα που θα δώσει την προοπτική για το μέλλον, ώστε να έρχονται εδώ οι νέοι και να μην πηγαίνουν εκτός», επεσήμανε.

Η Aktor ποντάρει στις ΑΠΕ

Οσον αφορά τις επενδύσεις του ομίλου στις ΑΠΕ, ο κ. Εξάρχου ανέφερε πως «ήδη έχουμε 350 MW σε ΑΠΕ και στόχος να φθάσουμε τα 500 MW μέχρι τέλος τους έτους και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, άλλα 500 MW υπό εκτέλεση».

«Και με το δεδομένο πως η διαρκής εξέλιξη και ο μετασχηματισμός διασφαλίζει ότι στις δύσκολες περιόδους δεν θα αναγκαστείς να δώσεις μεγάλες εκπτώσεις, βλέπουμε πως οι ΑΠΕ προσφέρουν σταθερές μελλοντικές ροές, δίνουν σταθερά EBITDA και δημιουργούν ασφάλεια», συμπλήρωσε.

Στις ΣΔΙΤ το μέλλον

«Θεωρώ ότι ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις είναι το μέλλον και αυτό αποτυπώνεται στην προσπάθεια της Aktor. Και είμαι σίγουρος ότι και οι υπόλοιποι στην Ευρώπη θα ακολουθήσουν. Πρέπει τα έργα να παραδίδονται έγκαιρα, άρτια και με κερδοφορία. Και με το σύστημα αυτό, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες, οι οποίες ζητάνε πλήρη κοστολόγηση και προγραμματισμός, οπότε θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος με διαφορά τρόπος ότι οι εργολάβοι δεν θα πάνε μέσω καθυστερήσεων να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Τα ΣΔΙΤ και οι παραχωρήσεις εξασφαλίζουν ότι εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση των έργων χωρίς θυσίες από τους φορολογούμενους», επεσήμανε στην ίδια συνέντευξη ο πρόεδρος και CEO της Aktor.