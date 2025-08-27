Στα επίπεδα των 9 εκατ. ευρώ αναμένεται να κινηθεί ο κύκλος εργασιών της 100% ελληνικής εταιρείας Σκαγιάς ΑΒΕΕ- SKAG, η εξαγωγική δραστηριότητα της οποίας απλώνεται σε 34 χώρες. Με τα παραδοσιακά μπλε σχολικά τετράδια και τα είδη αρχειοθέτησης να οδηγούν κατά κανόνα τις πωλήσεις, η εταιρεία, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, καταγράφει άνοδο παραγγελιών.

Τα μπλε τετράδια

Μιλώντας στον ΟΤ, η εμπορική διευθύντρια της SKAG, κυρία Πόπη Σκαγιά θα πει ότι η θέση της εταιρείας στον κλάδο δεν είναι απλά μια αριθμητική καταγραφή, αλλά «είναι η σφραγίδα μιας εταιρείας που διακριτικά αλλά σταθερά, γίνεται ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην Ελλάδα, καθώς και σε αρκετές διεθνείς αγορές. Είμαστε μια παραγωγική μονάδα που συνεχίζει να μεγαλώνει και η επιτυχία μας βασίζεται στη δουλειά, το πάθος και το όραμα κάθε μέλους της ομάδας μας».

Αναφορικά με τη συμμετοχή των διαφόρων προϊόντων στον κύκλο εργασιών, η κυρία Σκαγιά θα αναφέρει πως «καλύπτουμε το 70% στην Ελλάδα κυρίως, από τα μπλε σχολικά τετράδια και τα είδη αρχειοθέτησης, όπως τα κλασέρ γραφείου, τα μπλοκ σημειώσεων και τα ντοσιέ λάστιχο. Αισθανόμαστε υπερήφανοι όταν βλέπουμε τα προϊόντα μας να γίνονται καθημερινά εργαλεία γνώσης για μαθητές, οργάνωσης για επαγγελματίες και έμπνευσης για δημιουργούς. Στην SKAG πιστεύουμε ότι τα προϊόντα δεν είναι απλά προϊόντα, απλά είναι το μέσο που βοηθά τους ανθρώπους να οργανώσουν, να δημιουργήσουν και να εξελιχθούν.

Η εξαγωγική δραστηριότητα

H δραστηριότητα της εταιρείας δεν περιορίζεται μόνον στην ελληνική αγορά, αλλά επεκτείνεται σε 34 χώρες. «Η εξαγωγική μας δραστηριότητα», θα πει, «ξεκίνησε το 1990, ταξιδεύοντας σε 34 χώρες, σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή και όχι μόνο, αποδεικνύοντας πως η ποιότητα και η καινοτομία έχουν διαπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες, με όραμα και πλάνο, δυναμώνοντας τη παρουσία μας στις διεθνείς αγορές».

Η SKAG έχει σταθερό επενδυτικό προσανατολισμό, καθώς στόχος της είναι η καινοτομία και η βιωσιμότητα. «Ήδη, αξιοποιήσαμε την ψηφιακή τεχνολογία στις εκτυπώσεις και έτσι αποκτήσαμε την μηχανή Κ18 της HP και προγραμματίζουμε ακόμα μία επένδυση στα τέλη του 2025, αναπτύσσοντας τις δυνατότητες, ενισχύοντας την ποιότητα και δίνοντας χώρο στη δημιουργικότητα μας. Για εμάς, κάθε επένδυση είναι μια πάλη για το μέλλον, μια ευκαιρία να υπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε προϊόντα που κάνουν τη διαφορά», αναφέρει η κυρία Σκαγιά.

Ερωτηθείσα για την κίνηση της αγοράς, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, που οσονούπω σηκώνει αυλαία, η εμπορικής διευθύντρια της Σκαγιάς ΑΒΕΕ αναφέρει ότι σε σχέση με πέρυσι υπάρχει άνοδος στις παραγγελίες: «βλέπουμε μια μικρή αλλά σταθερή άνοδο, που δείχνει πως οι προσπάθειές μας, οι στρατηγικές μας και η δουλειά μας πιάνουν τόπο».

Οι κατηγορίες προϊόντων

Για τα σχολικά είδη, που σημειώνουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις, η κυρία Σκαγιά θα πει: «τα μπλε σχολικά τετράδια, τα θεματικά τετράδια, τα είδη ζωγραφικής, τα μπλοκ σημειώσεων και τα είδη αρχειοθέτησης, όπως τα κλασέρ και τα ντοσιέ με λάστιχο, συνεχίζουν να αποτελούν την καρδιά της εμπορικής μας επιτυχίας. Αυτά τα προϊόντα δεν είναι απλά αντικείμενα, είναι η καθημερινή υποστήριξη και εμπιστοσύνη των μαθητών και των επαγγελματιών, που μας επιβραβεύουν με την προτίμησή τους. Κάθε αγορά, κάθε πωλητής και κάθε παιδί που χρησιμοποιεί τα προϊόντα μας, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να καινοτομούμε».

Από τη θέση της γενικής γραμματέως του Συνδέσμου Προμηθευτών Ειδών Χαρτοπωλείου, η κυρία Πόπη Σκαγιά είχε αποστείλει επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, εκθέτοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι προμηθευτές, όσο και στα βιβλιοχαρτοπωλεία και ζητώντας την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του κλάδου. «Μέχρι στιγμής», θα πει, «η απάντηση από το υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει φτάσει στα χέρια μας. Ωστόσο, η δέσμευση και η διάθεση μας να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές παραμένει ακλόνητη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε κάποιο χρονικό σημείο, η εποικοδομητική μας επικοινωνία θα αποφέρει αποτελέσματα, που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και την αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας που κάνουμε σαν κλάδος».

Μια διαδρομή 67 ετών

Η SKAG δραστηριοποιείται 67 χρόνια στην ελληνική αγορά στον κλάδο των χαρτικών ειδών, ειδών οργάνωσης γραφείου, σχολικών χαρτικών, γραφικής ύλης, όπως τετράδια, σπιράλ θεμάτων, μπλοκ ζωγραφικής, κλασέρ σχολικά, κλασέρ γραφείου, θήκες και κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα προϊόντα.

Επίσης η SKAG εισάγει και διανέμει αποκλειστικά μία πληθώρα παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες και τις προτιμήσεις, που ποικίλουν, από τα κλασσικά και αγαπημένα παιχνίδια, όπως λούτρινα και επιτραπέζια, δημιουργικά παιχνίδια που υποστηρίζουν τη σωματική, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, τεχνολογικά αξεσουάρ και gadgets, εποχιακά παιχνίδια και αξεσουάρ για όλες τις εποχές και τις ειδικές περιστάσεις του χρόνου (Χριστούγεννα, Πάσχα, Απόκριες, Καλοκαίρι, κλπ.).

Παράγει και διακινεί περισσότερους από 2.600 κωδικούς προϊόντων, ενώ απασχολεί 102 άτομα προσωπικό.

Πηγή: OT.gr