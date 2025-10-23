Στο Ομάν ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη περιοδεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Κόλπο, που ξεκίνησε από το Κουβέιτ την Τρίτη και συνεχίστηκε στο Κατάρ την Τετάρτη. Ανάμεσα στα θέματα στnν ατζέντα των συνομιλιών του τούρκου προέδρου, που συνοδεύεται από αρκετούς υπουργούς (Εξωτερικών, Ενέργειας, Άμυνας κ.ά.), είναι τα Eurofighter και η Γάζα.

Ο Ερντογάν, που έφθασε την Τετάρτη το απόγευμα στη Μουσκάτ, χάρισε στον Σουλτάνο του Ομάν ένα τουρκικής κατασκευής ηλεκτρικό αυτοκίνητο Togg. Και οι τρεις αυτές χώρες του Κόλπου έχουν Eurofighter – που παράγουν από κοινού η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο – και αναμένουν παραδόσεις περισσότερων από τα ευρωπαϊκά αυτά αεροσκάφη, τα επόμενα χρόνια.

Ο βρετανικός παράγοντας

Ο τούρκος πρόεδρος ενδιαφέρεται να αγοράσει μεταχειρισμένα Eurofighter Typhoon από το Κατάρ, ενδεχομένως και από τις άλλες δύο χώρες. Δε διέρρευσαν λεπτομέρειες από τη διμερή, χθεσινή συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ, που έχει παραγγείλει 24 Eurofighter και θέλει να αποκτήσει άλλα 12. Τουρκία και Κατάρ υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Αναμένεται να γίνει γνωστό τις επόμενες μέρες, αν αυτό αφορά κάποιου είδους ανταλλαγή Eurofighter με τουρκικά όπλα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το Λονδίνο διευκόλυνε τη συμφωνία για τα Eurofighter ανάμεσα στην Άγκυρα και τη Ντόχα.

Τι κρύβει η επιμονή Ερντογάν για Eurofighter

Υπάρχουν αναλυτές που θεωρούν ότι η Άγκυρα στρέφεται προς τα Eurofighter, για να πιέσει την Ουάσιγκτον, που την έχει πετάξει έξω από το πρόγραμμα των F-35, ώστε να πετύχει πιο σύντομα την επαναφορά της σ’ αυτό. Άλλοι εκτιμούν ότι η Άγκυρα επιθυμεί να ενισχύσει τους δεσμούς της με τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ. Μια τρίτη ερμηνεία είναι ότι η Άγκυρα στρέφεται στα Eurofighter, γιατί θα τα αποκτήσει πιο γρήγορα από τα αμερικανικά F-16, που δε θα φτάσουν πριν το 2030, πόσω μάλλον τα F-35, καθώς αισθάνεται νευρικότητα για το Ισραήλ, ιδίως μετά το χτύπημα που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις κατά ηγετών της Χαμάς, στη Ντόχα του Κατάρ.

Νευρικότητα όμως αισθάνεται και το Ισραήλ, όπως φαίνεται από την ανακοίνωση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Παγκόσμιου Αντισημιτισμού (ISGAP), οργάνωσης με έδρα τις ΗΠΑ, που χρηματοδοτείται κυρίως από την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία προειδοποιεί ότι η συνεργασία Τουρκίας-Κατάρ αποσκοπεί στο να προωθήσει τον ισλαμιστικό εξτρεμισμό, αποτελώντας απειλή για τους Εβραίους.

Διπλωματική κινητικότητα

Η Τουρκία υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία για την αγορά 40 Eurofighter Typhoon, τον Ιούλιο, με το Λονδίνο. Ο Ερντογάν συναντήθηκε διμερώς με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και συζήτησαν αμυντικά ζητήματα, στο περιθώριο της συνόδου για την ειρήνη στη Γάζα, στην Αίγυπτο, στις 13 Οκτωβρίου.

Την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα, όπου επίσης θα συζητήσει αμυντικά ζητήματα με τον πρόεδρο Ερντογάν. Στη συνάντηση αυτή, όπως και σε άλλη με τον Στάρμερ, που αναμένεται να ακολουθήσει, η Άγκυρα πιστεύεται ότι θα λάβει το πράσινο φως για την απόκτηση των μεταχειρισμένων Eurofighter από το Κατάρ και το Ομάν.