Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και ο Γερμανός ομόλογός του, Γιόχαν Βάντεφουλ, παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, μετά τη συνάντησή τους στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο κ. Φιντάν δήλωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο ζήτημα της Γάζας, τονίζοντας πως «και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την προσδοκία να συνεχιστεί η εκεχειρία, να ρέει απρόσκοπτα η ανθρωπιστική βοήθεια και να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος». Υπογράμμισε δε ότι «η εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών αποτελεί θεμελιώδες βήμα για τη μόνιμη ειρήνη στην περιοχή».

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν πως πρέπει να διατηρηθεί το κλίμα ειρήνης που έχει δημιουργηθεί στη Γάζα και να υπάρξει διεθνής συνεργασία για τη σταθεροποίηση της κατάστασης. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επισήμανε ότι η Τουρκία έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της και είναι έτοιμη να συμβάλει περαιτέρω, ενώ σημείωσε τη βούληση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συμμετάσχει ενεργά σε πρωτοβουλίες όπως μια «ειρηνευτική επιτροπή ή διεθνής δύναμη σταθερότητας».

«Στρατηγικός εταίρος η Τουρκία»

Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ αναγνώρισε τον ρόλο της Τουρκίας ως διαμεσολαβητή στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι «η Άγκυρα συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη ιστορικής εκεχειρίας για τη Γάζα».

Αναφερόμενος στη συνεργασία εντός ΝΑΤΟ, ο Βάντεφουλ τόνισε ότι «η Τουρκία αποτελεί κομβικό στρατηγικό εταίρο» και ότι «είναι φυσικό οι αμυντικές βιομηχανίες των δύο χωρών να βρίσκονται σε στενή συνεργασία». Όπως σημείωσε, «από τη σκοπιά της Γερμανίας δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε αυτό».

Στο πλαίσιο των συνομιλιών, οι δύο υπουργοί εξέτασαν επίσης τα τουρκικά σχέδια για την απόκτηση 40 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από την κοινοπραξία Γερμανίας–Ιταλίας–Ισπανίας–Ηνωμένου Βασιλείου.