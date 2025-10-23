Μόνο εύκολη υπόθεση δεν αποδεικνύεται στην πράξη η εφαρμογή της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη που ψηφίστηκε την Τετάρτη στη Βουλή. Μια μέρα μετά, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε επαφές τόσο με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα όσο με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Αντικείμενο των συναντήσεων ήταν οι αρμοδιότητες όσον αφορά την καθαριότητα, αλλά και τη φύλαξη του Μνημείου.

«Στόχος της συζήτησης του υπουργού Άμυνας με τον δήμαρχο Αθηναίων ήταν ο συντονισμός για την ομαλή μετάβαση αρμοδιοτήτων και η εξασφάλιση της απρόσκοπτης μέριμνας για τον χώρο υψηλού συμβολισμού στο κέντρο της πρωτεύουσας» έλεγαν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ωστόσο λίγο αργότερα ο Χάρης Δούκας ευχήθηκε στην κυβέρνηση «καλή τύχη», με το ΥΕΘΑ να απαντά αναθέτοντας σε εταιρεία τον καθαρισμό. Σε αυτή την απόφαση ο δήμαρχος Αθηναίων έδωσε νέα απάντηση, τονίζοντας ότι «ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται».

Δούκας: Αποκλειστικά στην κυβέρνηση η φροντίδα του Μνημείου

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη» έγραψε σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Δένδιας: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου

«Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα. Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί» ήταν η απάντηση του Νίκου Δένδια.

Δούκας: «Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται»

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…».

ΜΑΤ μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη

Παράλληλα, με τις πολιτικές διεργασίες φοιτητές που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν τον χώρο που είχε αποκλειστεί νωρίς από διμοιρίες των ΜΑΤ.

Μοιρασμένη η κοινή γνώμη

Μοιρασμένες είναι οι απόψεις των πολιτών σχετικά με την τροπολογία που ψηφίστηκε την Τετάρτη στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Πιο συγκεκριμένα, το 46% συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί με την απαγόρευση διαμαρτυριών στο μνημείο, ενώ το 44% διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί.