Διαδοχικές συναντήσεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε, το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός, Νίκος Δένδιας, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με θέμα το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αντικείμενο της συναντήσεων ήταν οι αρμοδιότητες όσον αφορά την καθαριότητα, αλλά και τη φύλαξη του Μνημείου – και ήταν διερευνητικού χαρακτήρα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η συνάντηση Δένδια – Δούκα εντάσσεται στο πλαίσιο της ψηφισμένης τροπολογίας, με την οποία η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του μνημείου μεταφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο στόχος της συζήτησης

Στόχος της συζήτησης του υπουργού Άμυνας με τον δήμαρχο Αθηναίων ήταν ο συντονισμός για την ομαλή μετάβαση αρμοδιοτήτων και η εξασφάλιση της απρόσκοπτης μέριμνας για τον χώρο υψηλού συμβολισμού στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Υπενθυμίζεται πως στο θέμα είχε αναφερθεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή την περασμένη Τρίτη πριν από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας. Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, έριξε τα βέλη του στον Χάρη Δούκα λέγοντας με δηκτικό ύφος. «Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εάν έπρεπε να ερμηνεύσουμε τη νομοθεσία ως έχει σήμερα, ποιος έχει, κ. Ανδρουλάκη, την ευθύνη καθαρισμού του χώρου; Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο. Και δεν τον καθάρισε διότι ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι. Τώρα αν ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι κάνοντάς σας αντιπολίτευση ή ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι γιατί βλέπει τον εαυτό του ως τον νέο ηγέτη της κεντροαριστεράς, δεν το γνωρίζω», είχε πει ο κ. Μητσοτάκης.