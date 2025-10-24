5 το πρωί: Αποκαλύψεις Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαριά διώξη για τους 34 – Η αιτία θανάτου της 16χρονης
Σε νέες αποκαλύψεις προχώρησε η πρώην υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, που μίλησε για κυκλώματα εντός του Οργανισμού, ενώ αναφέρθηκε και σε απειλές που έχει δεχτεί - Την ίδια ώρα βαριά δίωξη ασκήθηκε στους 34 συλληφθέντες
Καταγγελίες Τυχεροπούλου για κύκλωμα μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Αποκαλύψεις της Τυχεροπούλου για πιέσεις και παρεμβάσεις: Η πρώην υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, στην κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή, κατήγγειλε ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα μέσα στον Οργανισμό, το οποίο παρενέβαινε στις διαδικασίες πληρωμών επιδοτήσεων. Ανέφερε ότι δέχθηκε πιέσεις από τον αποκαλούμενο «Φραπέ» και συνεργούς του να εγκρίνει παράτυπες πληρωμές, αλλά και ότι ο Νίκος Ξυλούρης είχε επιχειρήσει να τη προσεγγίσει προσωπικά, ακόμη και καλώντας την στο σπίτι του.
- Παρέμβαση και πολιτικές προεκτάσεις στην Επιτροπή: Κατά την κοινή εξέταση των Τυχεροπούλου και Στρατάκου, η Εξεταστική Επιτροπή διερεύνησε πιθανές πολιτικές ευθύνες για τη δράση του κυκλώματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Τυχεροπούλου επεσήμανε ότι υπήρξαν αφόρητες πιέσεις να εγκριθούν πληρωμές για δεσμευμένα ΑΦΜ που σχετίζονταν με την οικογένεια του «Φραπέ», ενώ ανέφερε ότι ανώτερα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ προσπάθησαν να αποσιωπήσουν τις παρατυπίες.
- Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του κυκλώματος: Από τις καταθέσεις προκύπτει ότι το κύκλωμα είχε πολυεπίπεδη δομή και δίκτυο επιρροής μέσα στον Οργανισμό. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, φέρεται να είχε ρόλο-«κλειδί» στις πιέσεις για την απεμπλοκή συγκεκριμένων περιπτώσεων, ενώ η υπόθεση πλέον συνδέεται με το ευρύτερο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, που ήδη ερευνά η Δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Βαριά δίωξη για τους 34 συλληφθέντες του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Κινηματογραφική άφιξη: Πομπή 24 οχημάτων ξεκίνησε από το Αστυνομικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης για να μεταφέρει τους 34 από τους 37 συλληφθέντες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τη ΓΑΔΑ. Αίσθηση προκαλεί ότι χρειάστηκε ένα ολόκληρο βαν μόνο για τα διαβιβαστικά.
- Βαριά δίωξη: Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι διώξεις ασκήθηκαν από το εθνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- «Η γεωγραφία» των συλληφθέντων: Πρόκειται για 21 άτομα από Θεσσαλονίκη, 11 από Πέλλα και 2 από Γιάννενα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο ένας εκ των φερομένων ως «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης, πρώην υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, που ο ρόλος του ήταν να παίρνει επιδοτήσεις από τα δηλωθέντα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι
- Τι έδειξε η ιατροδικαστική; Από πνευμονική εμβολή πέθανε η 16χρονη έξω από το κλαμπ στο Γκάζι την περασμένη Κυριακή, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση. Ο πατέρας του κοριτσιού δήλωσε πως η κόρη του «δεν είχε κανένα πρόβλημα» παρά μόνο «λίγο φύσημα στην καρδιά» και τόνισε πως η οικογένεια θα κινηθεί «δια της ανάλογης διαδικασίας».
- «Μπαλάκι» οι ευθύνες: Πινγκ πονγκ με τις ευθύνες παίζουν Αστυνομία και νοσοκομείο για τον θάνατο της ανήλικης. H Αστυνομία υποστηρίζει ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου και πως δεν ενημερώθηκε ποτέ από το ΕΚΑΒ και τον Ευαγγελισμό, ενώ το νοσοκομείο απαντά ότι ενημέρωσε ως όφειλε το αστυνομικό τμήμα.
- Τι λέει ο ιδιοκτήτης του κλαμπ; Ο ιδιοκτήτης του κλαμπ δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της κοπέλας. Διαβεβαίωσε, μάλιστα, πως γίνεται έλεγχος στους ανήλικους σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ στην επιχείρηση του. «Γίνεται, βεβαίως και γίνεται έλεγχος. Εγώ επειδή ρώτησα, μου είπαν ότι (η 16χρονη) δεν είχε πιει πολύ αλκοόλ», είπε.
Άλμα για το πετρέλαιο από τις αμερικανικές κυρώσεις
- Πόσο: Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα 5% την Πέμπτη, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε μεγάλους ρωσικούς προμηθευτές, τη Rosneft και τη Lukoil, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, επεκτείνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης.
- Τι σημαίνουν οι αμερικανικές κυρώσεις: Οι αμερικανικές κυρώσεις σημαίνουν ότι τα διυλιστήρια της Κίνας και της Ινδίας, οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, θα χρειαστεί να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές, ώστε να αποφύγουν τον αποκλεισμό τους από το δυτικό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τον αναλυτή της Saxo Bank, Ole Hansen.
- Ακύρωσε την συνάντηση με Πούτιν: Ο Τραμπ, μιλώντας την Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο μαζί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιβεβαίωσε ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν, ένδειξη της επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. «Θα την πραγματοποιήσουμε στο μέλλον» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ιστορική επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στο Βατικανό
- Ιστορική στιγμή: Μια νέα εποχή ανάμεσα στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία και την εκκλησία της Αγγλίας σηματοδοτεί η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στο Βατικανό. Με αυτή την κίνηση, ο βασιλιάς Κάρολος «έσπασε» 500 χρόνια θρησκευτικών διαφορών καθώς πρόκειται για την πρώτη κοινή προσευχή Άγγλου μονάρχη με Καθολικό ποντίφικα, από τότε που ο Βασιλιάς Ερρίκος VIII αποσχίστηκε από τη Ρώμη το 1534.
- Κοινή προσευχή: Η κοινή προσευχή του Πάπα Λέοντα με τον βασιλιά Κάρολο, ξεκίνησε λίγο μετά τις 13:00 (ώρα Ελλάδος), διήρκησε περίπου 50 λεπτά και συμμετείχαν η χορωδία της Καπέλας Σιστίνα και δύο βασιλικές χορωδίες. Όπως αναφέρει το BBC, η προσευχή θεωρείται μια προσωπική και ιδιωτική πράξη, και οι μονάρχες συνήθως δεν προσεύχονται δημόσια.
- Το πρωτόκολλο: Ως Αγγλικανή, η βασίλισσα Καμίλα τήρησε το πρωτόκολλο που απαιτεί από τις μη καθολικές βασίλισσες να ντύνονται στα μαύρα ενώπιον του Αγίου Πατέρα των Καθολικών. Κατά την παραδοσιακή ανταλλαγή δώρων, ο βασιλιάς προσέφερε στον Πάπα μια ασημένια φωτογραφία και μια εικόνα του Αγίου Εδουάρδου του Ομολογητή. Ο Πάπας, από την πλευρά του, χάρισε στο βασιλικό ζεύγος ένα μικρογραφικό αντίγραφο του ψηφιδωτού του Χριστού Παντοκράτορα από τον καθεδρικό ναό του Τσεφαλού στη Σικελία.
