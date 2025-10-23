Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε η πρώην προϊσταμένη Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου. Μιλώντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση σε βάθος, η κεντρική μάρτυρας της υπόθεσης, που έχει καταθέσει στο δικαστήριο, αλλά και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, μίλησε για κυκλώματα εντός του Οργανισμού, ενώ αναφέρθηκε σε απειλές και δήλωσε πως ο επονομαζόμενος ως «Φραπές» είχε φτάσει στο σημείο να την καλέσει στο σπίτι της, όπου την αναζήτησε και μίλησε με τα παιδιά της.

Η κ. Τυχεροπούλου υπέδειξε τον Κυριάκο Μπαμπασίδη, πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως ενορχηστρωτή της προσπάθειας να πληρωθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ, μεταξύ των οποίων και του Γιώργου Ξυλούρη και μελών της οικογένειας του. Για το ίδιο πρόσωπο, υποστήριξε πως όταν ανέλαβε το υπουργείο ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο «Φραπές» έκανε πιο πυκνές εμφανίσεις στον Οργανισμό. Μάλιστα, συνάδελφοί της στον ΟΠΕΚΕΠΕ τον χαρακτήριζαν ως «παράγοντα».

Το ντουλάπι και το λουκέτο

Για το ερμάριο της, στο οποίο έχουν αναφερθεί στελεχη του Οργανισμού, η Παρασκευή Τυχεροπούλου εξήγησε ότι δε γνωρίζει πως βρέθηκε κλειδωμένο με μεγαλύτερο λουκέτο, όταν εκείνη είχε τοποθετήσει ένα μικρό ταξιδιού. Μάλιστα, περιέγραψε τη διαδικασία που ξεκλείδωσε, με εντολή του Κυριάκου Μπαμπασίδη, ενώ υπονόησε πως για αρκετή ώρα ήταν ανοιχτό εκείνο το ντουλάπι.

Πιο συγκεκριμένα, για την υπόθεση αυτή, υπέδειξε ως υπαίτιο για το λουκέτο, αλλά και το άνοιγμα του ντουλαπιού της από τον κύριο Μπαμπασίδη. Όπως είπε, είχε προσωπικά αντικείμενα, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν αναγνώρισε το περιεχόμενο του ντουλαπιού της, όπως περιγράφεται από τον δικαστικό επιμελητή. Μάλιστα, είχε φτιαχτεί επιτροπή εντός του Οργανισμού, στην οποία ήταν υποχρεωμένη η μάρτυρας να παραδώσει το περιεχόμενο. «Είναι πρωτόγνωρα πράγματα για τον Οργανισμό, δεν έχουν ξανά γίνει ποτέ». Περιέγραψε την κατάσταση αυτή ως εξευτελιστική για την ίδια. «Το έκαναν γιατί θέλησαν να με εξευτελίσουν, θέλησαν να με υποβάλλουν σε αυτού του είδους τα βασανιστήρια».

«Το σύστημα είναι πανίσχυρο, μπορεί να διαχέει φόβο»

«Βλέποντας τους διαλόγους της δικογραφίας, σχηματίζω μια άποψη γιατί. Γιατί έπρεπε να σωπάσω και να σωπάσει με εμένα ο οποιοσδήποτε άλλος είχε αρχίσει να πιστεύει ότι μπορεί να μιλάει. Γιατί το σύστημα είναι πανίσχυρο, μπορεί να διαχέει φόβο». Εξήγησε πως «ακολούθησαν θεατρινισμοί, μου δόθηκε εξώδικο να παραβρεθώ στο άνοιγμα. Χρησιμοποιήθηκε αλυσοπρίονο και φώναζαν δικαστικό επιμελητή για να καταγράψει το περιεχόμενο του ντουλαπιού. Το βρήκα ανοιχτό, μου είπε ο Μπαμπασίδης ότι άνοιξε με κλειδαρά, προέβην στην καταγραφή, καθ’ υπόδειξη του κυρίου Μπαμπασίδη». Η κ. Τυχεροπούλου συμπλήρωσε πως ο δικαστικός επιμελητής «δε δέχθηκε να συμπράξει σε αυτή την ανομία και κατέγραψε όσα είδε».

Τα δεσμευμένα ΑΦΜ που πληρώθηκαν κανονικά

Για την πληρωμή 4 δεσμευμένων ΑΦΜ, η κ. Τυχεροπούλου υποστήριξε πως τα 3 από τα 4 αυτά ΑΦΜ δεν ήταν δεσμευμένα. Εξηγώντας αναλυτικά πως σε όσα κατέθεσε προηγούμενη μάρτυρας, η κ. Ξυλούρη Ελένη, «δεν ήταν αντικείμενο του ενημερωτικού μου. Δεν ήταν στα δεσμευμένα. Ο Γιώργος Ξυλούρης επίσης, ο Ξυλούρης Εμμανουήλ το ίδιο. Τα τρία ΑΦΜ δεν ήταν δεσμευμένα. Στο ένα ΑΦΜ του Ξυλούρη Βασιλείου του Γεωργίου περιλαμβάνεται ενημερωτικό μου και λέω ότι περιλαμβάνεται για αχρεώστητα. Τον Νοέμβριο του ‘23 δεν μπορεί να πληρωθεί, λέω. Στο έγγραφο που μου έχετε δώσει, που είναι βεβαίωση εφορίας, που έχει βγει το ‘24, βλέπω ότι έχει πληρωθεί ο Βασίλειος. Έστελνα δεσμεύσεις στο λογιστήριο, στις συνδεδεμένες ενισχύσεις είπαμε πληρωμή που πραγματοποιήθηκε in house, χωρίς τεχνικό σύμβουλο. Έχω στείλει email για δεσμεύσεις και είναι το ΑΦΜ του κ. Β. Ξυλούρη. Τώρα πως, από τις δεσμεύσεις, βρέθηκε να πληρώνεται, πρέπει να το εξηγήσει η κ. Κουρμέντζα», κατέληξε.

Πρόσθεσε πως, «αν αυτό αποδειχθεί πως πληρώθηκε ενώ ήταν δεσμευμένο, τότε η επιτροπή σας έχει πρώτη επιβεβαίωση διαλόγου με οικονομικό αντικείμενο».

Σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠαΣοΚ για το πώς καταχωρούνται δεσμεύσεις στο σύστημα, η μάρτυρας εξήγησε ότι «τις δεσμεύσεις είπα ότι στέλνονταν στο λογιστήριο» και πρόσθεσε πως κάθε μια είναι και έχουν παραληφθεί επίσημα.

Η κατάθεση της κυρίας Τυχεροπούλου συνεχίζεται έως αυτή την ώρα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.