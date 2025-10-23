Δύο σημαντικούς μάρτυρες υποδέχεται σήμερα η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, μια εκ των βασικών μαρτύρων της υπόθεσης, η οποία έχει συνδράμει τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις και η οποία στην κατάθεση της περιέγραψε τους ελέγχους που έκανε το 2020 και τι βρήκε για τις εκτεταμένες παρατυπίες στη διανομή των επιδοτήσεων θα περάσει το κατώφλι της αίθουσας 223.

Η κ. Τυχεροπούλου, κατήγγειλε παρατυπίες ενώ είναι μια από τα πρόσωπα που βρέθηκε ενώπιον των ευρωπαίων εισαγγελέων. Η ίδια έχει βρεθεί στο στόχαστρο στελεχών του Οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ με κάποιους να έχουν καταθέσεις και μηνύσεις εναντίον της.

Μάλιστα, σε κάποιος συνομιλίες που έχει «πιάσει» ο κοριός και βρίσκονται εντός της δικογραφίες πρωταγωνιστές της υπόθεσης συζητούν για την ίδια υπονοώντας την απομάκρυνση της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πριν από λίγες μέρες, η κ. Τυχεροπούλου κατέθεσε στη δίκη που είναι σε εξέλιξη για παρατυπίες που εντόπισε τα οποία όταν τα κατέθεσε είχε ως αποτέλεσμα να παραγκωνιστεί. Σε άλλο σημείο της κατάθεσης της είπε ότι δέχθηκε και απειλές κατονομάζοντας τον αποκαλούμενο «φραπέ».

«Με πλησίασε ο κ. Ξυλούρης και μου είπε θυμωμένος πως, αν είναι να κλείσει το σπίτι του, θα το κάνει ο ίδιος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο για τον ρόλο των δύο κατηγορουμένων, τους Μελά – Ρέππα η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν δέχθηκε πιέσεις αλλά περιέγραψε κλίμα απαξίωσης: «Είχα αποκλειστεί υπηρεσιακά. Διαδιδόταν ότι είμαι «τρελή» και ότι δημιουργώ προβλήματα στον οργανισμό.

Μου μετέφεραν ότι ο κ. Μελάς το είχε πει αυτό σε συζητήσεις, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Υπάρχει φόβος στον οργανισμό, πολλοί δεν μιλούν».

Εντός της ημέρας πάντως, είναι προγραμματισμένη και η κατάθεση του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Στρατάκου. Για τον κ. Στρατάκο έχουν γίνει αναφορές τις προηγούμενες εβδομάδες από άλλους μάρτυρες στην εξεταστική, ενώ το όνομα του φέρεται να εμφανίζεται και σε συνομιλίες της δικογραφίας.

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Βαγγέλης Σημανδράκος μιλώντας στην εξεταστική επιτροπή είχε κατονομάσει τον παραιτηθέντα, Γιώργο Στρατάκο ως το πολιτικό πρόσωπο που προσπάθησε να τον χειραγωγήσει και να παρέμβει σε θέματα που αφορούσαν στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, υποστήριξε πως του είχε υπογραμμίσει ότι κ. Ξυλούρης πρέπει να πληρωθεί.