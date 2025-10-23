Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα 5% την Πέμπτη, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε μεγάλους ρωσικούς προμηθευτές, τη Rosneft και τη Lukoil, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, επεκτείνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο κατά 3,39 δολάρια, ή 5,4%, στα 65,98 δολάρια το βαρέλι σ), ενώ τα συμβόλαια του WTI αυξήθηκαν κατά 3,31 δολάρια, ή 5,7%, στα 61,81 δολάρια το βαρέλι.

Οι αμερικανικές κυρώσεις σημαίνουν ότι τα διυλιστήρια της Κίνας και της Ινδίας, οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, θα χρειαστεί να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές, ώστε να αποφύγουν τον αποκλεισμό τους από το δυτικό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τον αναλυτή της Saxo Bank, Ole Hansen.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να λάβουν περαιτέρω μέτρα, καλώντας τη Μόσχα να συμφωνήσει άμεσα σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Η Βρετανία είχε επιβάλει κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil την προηγούμενη εβδομάδα. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου).

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων, τα συμβόλαια του Brent και του WTI αυξήθηκαν πάνω από 2 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένα και από την απρόσμενη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Ο αντίκτυπος των κυρώσεων στις αγορές πετρελαίου θα εξαρτηθεί από το πώς θα αντιδράσει η Ινδία και αν η Ρωσία θα μπορέσει να βρει εναλλακτικούς αγοραστές.