Τον ισχυρισμό της ΕΛ.ΑΣ. ότι ενημερώθηκε για το τραγικό περιστατικό του θανάτου 16χρονης έξω από κλαμπ όπου διασκέδαζε, στο Γκάζι, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, από τον πατέρα του θύματος, 10 ώρες μετά, έσπευσε να διαψεύσει ο υπουργός Υγείας. Στο ίδιο μοτίβο ήταν και η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ, ωστόσο η Αστυνομία επανήλθε, επισήμως αυτή τη φορά κι επιμένει στην αρχική της θέση.

Το τηλεφώνημα Γεωργιάδη

Σε τηλεφωνική του παρέμβαση του κατά τη διάρκεια εκπομπής στο Action24, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε πως οι Αρχές είχαν ενημερωθεί νωρίτερα, από τη διοίκηση του «Ευαγγελισμού», το νοσοκομείο που εφημέρευε και στο οποίο διακομίστηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασε στο σημείο όπου κατέρρευσε το άτυχο κορίτσι, σε μόλις επτά λεπτά από την κλήση, όμως παρελήφθη πρακτικά νεκρό.

«Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ, από την τηλεφωνική κλήση μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο πέρασαν 7 λεπτά, πρακτικά μηδέν χρόνος. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό, έπεσαν πάνω του όλοι οι γιατροί με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έχω ελέγξει το βράδυ ο ίδιος τα βήματα και το πρωτόκολλο, αν κάτι δεν έκανε καλά το νοσοκομείο. Έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και οι φαρμακευτικές ουσίες, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να επαναφέρουν στη ζωή ένα κορίτσι που είχε πεθάνει πριν φτάσει στο νοσοκομείο».

Τι υποστηρίζει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πατέρας της 16χρονης εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας με την αναγγελία θανάτου της και αυτή ήταν η πρώτη φορά που λάμβαναν ενημέρωση οι αρχές για το δυσάρεστο γεγονός, σημειώνει η ίδια πηγή και προσθέτει ότι κατόπιν ενημερώθηκε η διοίκηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, ανέθεσε την υπόθεση στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και άρχισε άμεσα η προανάκριση.

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο υπουργός τόνισε ότι «η προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης της αστυνομίας από το νοσοκομείο έγινε, και είναι καταγεγραμμένη, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ. Δεν έχει δουλειά. Η αστυνομία ενημερώθηκε όταν παραλήφθηκε το περιστατικό και φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Μια χαρά ενημερώθηκε η αστυνομία. Το τι συνέβη ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατικού, δεν μπορώ να το πω. Οι γιατροί όταν διαπίστωσαν τον θάνατο, έστειλαν τη σορό για τοξικολογικές εξετάσεις στον ιατροδικαστή, όπως γίνεται σε περιπτώσεις ύποπτου θανάτου. Δεν το συγκάλυψαν. Στο ενδιάμεσο, είχαν ενημερωθεί οι γονείς.

Όταν το παρέλαβε το ΕΚΑΒ, τεχνικά ήταν ακόμα ζωντανό το παιδί. Το τι προκάλεσε τον θάνατο θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Αν πράγματι το μπαρ έχει σερβίρει αλκοόλ σε ανήλικη, θα έχει σοβαρές ποινικές κυρώσεις, όταν βγουν θα σας πω τι είχε πάρει το κορίτσι», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Η ανακοίνωση 1ης ΥΠΕ και «Ευαγγελισμού»

Για την διαφωνία που έχει προκύψει εξέδωσε ανακοίνωση εξέδωσαν και η διοίκηση της 1ης ΥΠΕ Αττικής στην οποία υπάγεται το νοσοκομείο όπου διακομίστηκε το κορίτσι, την οποία κοινοποίησε μέσω ανάρτησής του στο «Χ» ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε αυτήν επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «κατά τον χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση […] Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου, πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου».

Αθήνα, 23/10/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ηςΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3,

Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα

Τηλ. 213 – 2010405, -406

E-mail: dioikisi@1dype.gov.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αναφορικά… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 23, 2025

«Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Η ΕΛ.ΑΣ. επιμένει

«Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία», απαντάει η ΕΛ.ΑΣ. στα όσα υποστηρίζουν Γεωργιάδης και νοσοκομείο.

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν από το συμβάν, είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρει συγκεκριμένα η Ελληνική Αστυνομία.

Το χρονικό του θανάτου της 16χρονης

Λίγα μέτρα έξω από νυχτερινό κατάστημα στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι, όπου είχε πάει να διασκεδάσει με την παρέα της, κατέρρευσε η 16χρονη, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (19/10).

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, τις λήψεις καταθέσεων και τις περιγραφές των μαρτύρων, η κοπέλα φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία, ενώ βρισκόταν στο κλαμπ, βγήκε από αυτό για να πάρει αέρα και να συνέλθει, αλλά λίγο μετά μετά κατέρρευσε.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και οι διασώστες άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης της κοπέλας που είχε χάσει τις αισθήσεις της. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό», όπου, παρά τις συνεχείς προσπάθειες ανάνηψής της, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πού κινούνται οι έρευνες

Η Αστυνομία εξετάζει αν η κατανάλωση αλκοόλ στο μπαρ έγινε χωρίς έλεγχο ηλικίας, αν τα ποτά που σερβίρονταν ήταν νοθευμένα κι αν το κατάστημα λειτουργούσε με τις νόμιμες άδειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητήθηκε υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, κατά την έφοδο που πραγματοποίησαν οι αξιωματικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων στο εν λόγω κλαμπ, ωστόσο δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κάτι και ερευνούν άλλες κάμερες της περιοχής.

Παράλληλα, πήραν δειγματοληπτικό υλικό, μπουκάλια από αλκοόλ, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά τους και αν σχετίζεται με τον θάνατο του κοριτσιού, έχει διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή και έχουν παραγγελθεί τοξικολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί εάν η ανήλικη είχε καταναλώσει αλκοόλ ή αν υπήρχαν κι άλλες ουσίες στον οργανισμό της, που οδήγησαν στον θάνατό της.

Από τις πρώτες καταθέσεις που έχουν λάβει, από τρεις έφηβους που ήταν μαζί με τη 16χρονη το τραγικό βράδυ, προκύπτει πως η παρέα διασκέδαζε στο κλαμπ και κατανάλωσαν από δύο βότκες ο καθένας. Ωστόσο, οι αρχές θα λάβουν συμπληρωματικές καταθέσεις και θα αναζητηθούν επιπλέον μάρτυρες.

Την Τρίτη, αστυνομικοί μαζί με εισαγγελικό λειτουργό πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του κατά τον νόμο υπεύθυνου του νυχτερινού καταστήματος. Ο ίδιος φέρεται να αντέδρασε και να υποστήριξε ότι το κορίτσι δε βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Το ΕΚΑΒ την ίδια νύχτα και από το ίδιο σημείο, μετέφερε άλλα τρία άτομα -ενήλικους- από το ίδιο σημείο στον «Ευαγγελισμό», με συμπτώματα μέθης, πληροφορία που επιβεβαίωσε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.