Από πνευμονική εμβολή πέθανε η 16χρονη έξω από κλαμπ στο Γκάζι την περασμένη Κυριακή (19/10) σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που θα δείξουν από τι προήλθε η πνευμονική εμβολή.

Ο θάνατος από πνευμονική εμβολή μπορεί να προέλθει, από παθολογικό αίτιο, κατανάλωση αλκοόλ, χρήση ουσιών, η παράλληλη κατανάλωση αλκοόλ και χρήση ουσιών.

Υπενθυμίζεται, ότι η 16χρονη κατέρρευσε λίγα μέτρα έξω από νυχτερινό κέντρο στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι, όπου είχε πάει να διασκεδάσει με την παρέα της, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής .

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, τις λήψεις καταθέσεων και τις περιγραφές των μαρτύρων, η κοπέλα φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία, ενώ βρισκόταν στο κλαμπ, βγήκε από αυτό για να πάρει αέρα και να συνέλθει, αλλά λίγο μετά μετά κατέρρευσε.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και οι διασώστες άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης της κοπέλας που είχε χάσει τις αισθήσεις της. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό», όπου, παρά τις συνεχείς προσπάθειες ανάνηψής της, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι κινήσεις της 16χρονης πριν καταρρεύσει έξω από το κλαμπ

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη νεαρή μαθήτρια να πηγαίνει σε ψιλικατζίδικο με δύο φίλες της, λίγη ώρα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή. Δείχνει να είναι καλά και να ψάχνει τι θα αγοράσει.

Αφού ψώνισε κάποια πράγματα, στη συνέχεια επέστρεψε και πάλι στο νυχτερινό κέντρο.

Μετά από μία ώρα περίπου, η ανήλικη βγήκε και πάλι από το club για να πάρει λίγο αέρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένιωθε αδιαθεσία. Έκανε μερικά βήματα παραπατώντας και έπεσε σε μία τζαμαρία, η οποία όμως δεν θρυμματίστηκε. Λίγα λεπτά αργότερα, κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν, η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 1:50 τα ξημερώματα για «ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18». Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τα ερωτήματα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου της 16χρονης παραμένουν πολλά. Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η νεκροψία θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Ο πατέρας της 16χρονης κατήγγειλε το περιστατικό στο Α.Τ. Ομόνοιας και έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.