Μυστήριο κυκλώνει τον θάνατο της 16χρονης έξω από γνωστό κλαμπ στο Γκάζι, η οποία κατά την έξοδό της το βράδυ του Σαββάτου αισθάνθηκε αδιαθεσία, λιποθύμησε και λίγα λεπτά αργότερα εξέπνευσε.

Το κορίτσι, που διασκέδαζε με την παρέα του, μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό με το ΕΚΑΒ, όπου οι γιατροί επί μιάμιση ώρα προσπαθούσαν να την κρατήσουν στη ζωή.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ απαντήσεις αναμένονται από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Την ίδια στιγμή, «μπαλάκι» γίνονται οι ευθύνες μεταξύ Αστυνομίας και νοσοκομείου για τον θάνατο του κοριτσιού, καθώς η Αστυνομία υποστηρίζει ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου και πως δεν ενημερώθηκε ποτέ από το ΕΚΑΒ και τον Ευαγγελισμό, ενώ το νοσοκομείο απαντά ότι ενημέρωσε ως όφειλε το αστυνομικό τμήμα.

«Eίναι άδικο» – Ξεσπά ο πατέρας της

Ο πατέρας της 16χρονης, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή Live News, ξεσπά:

«Σήμερα είχαμε την κηδεία, είναι άδικο. Κι εμένα στο μυαλό μου μπορεί να γυρίζουνε 1.002 εικασίες και 1.002 κακά, αλλά δεν μπορώ ούτε να πω κάτι, ούτε μπορώ να πω ότι φταίει το μαγαζί, ούτε μπορώ να πω ότι κάτι πήρε, ούτε μπορώ να πω ότι ήταν το αλκοόλ, τίποτα δεν μπορώ να πω. Το μόνο που λέω είναι ότι ο Θεός δίνει και ο Θεός παίρνει. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κάτι, γιατί δεν μπορώ εγώ να κατηγορήσω κάποιο μαγαζί ή κάποιον άνθρωπο χωρίς να έχω κάποια στοιχεία στα χέρια μου ή χωρίς να έχει βγει ιατροδικαστική έκθεση. Μόνο με εικασίες και υποθέσεις».

«Θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας»

Περιγράφοντας το περιστατικό, τονίζει:

«Το κορίτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα, οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια, οπότε θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή. Αυτό περιμένω να πάρω στα χέρια μου, την έκθεση. Αν ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε παθολογικά αίτια, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει».

Όπως λέει ο πατέρας της 16χρονης:

«Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της ας πούμε. Αυτό. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη, έπρεπε να προσέχει. Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτήν την στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι. Προσπαθήσανε να κάνουν αντίδοτα για ουσίες, για αλκοόλ, για όλα αυτά. Προσπαθούσαν να επαναφέρουν ένα παιδί, δεν μπορούν να έχουν τοξικολογική εξέταση εκείνη την στιγμή να δούνε αν υπάρχει κάτι. Τα αίτια δεν μπορούν να τα γνωρίζουν, γι’ αυτό πράξανε όπως πράξανε. Βάλανε αντίδοτα για ναρκωτικά, βάλανε αντίδοτα για αλκοόλ, βάλανε ό,τι πρέπει να κάνουνε τέλος πάντων. Χορήγησαν τις κατάλληλες αγωγές.»

Τι έδειξε η ιατροδικαστική;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πνευμονική εμβολή ως αιτία θανάτου, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

«Η πνευμονική εμβολή που από ό,τι κατάλαβα είναι η αρχική αιτία που έδωσαν οι συνάδελφοί μου, είναι μία αιτία η οποία προφανώς είναι και η τελική αιτία θανάτου», λέει ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

Κρίσιμες ωστόσο είναι οι τοξικολογικές αναλύσεις «οι οποίες θα μας δείξουν την όποια κατανάλωση είχε κάνει το παιδί», αλλά και οι «ιστολογικές αναλύσεις οι οποίες θα μας αποκαλύψουν εάν και εφόσον υπήρχε πράγματι κάποιο παθολογικό πρόβλημα».

Καταγγελίες και για άλλα περιστατικά μέθης το ίδιο βράδυ

Σε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, έχει καταγραφεί η 16χρονη με μία φίλης της λίγο νωρίτερα σε ένα ψιλικατζίδικο να αγοράζουν κάποια πράγματα λίγο πριν πάνε στο νυχτερινό κέντρο. Δεν είναι καθαρό αν έχουν καταναλώσει αλκοόλ και πριν την είσοδο στο κλαμπ, φαίνεται όμως στα πλάνα πως η κοπέλα ως εκείνη την ώρα είναι καλά, περπατάει κανονικά και κινείται φυσιολογικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ίδια περιοχή το ίδιο βράδυ, το ΕΚΑΒ είχε και άλλες κλήσεις για μέθη.

«Είχαμε πάει με την παρέα μου, πήραμε βότκα με ένα ενεργειακό ποτό και διασκεδάζαμε», λέει η νεαρή η οποία διασκέδαζε σε γνωστό μαγαζί και είναι ένα εκ των ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο το μοιραίο βράδυ που έχασε τη ζωή της η 16χρονη.

«Η παρέα μου κάλεσε το ΕΚΑΒ και πήγαμε λιπόθυμοι».

Όπως λέει η ίδια, άλλα δύο άτομα από την παρέα της κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Τι υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του κλαμπ;

«Βγήκε έξω, έστειλα και εγώ για μάρτυρες όλα τα παιδιά που ήταν μπροστά της υποδοχής. Το κορίτσι βγήκε έξω, δύο πολυκατοικίες πιο κάτω έπεσε, χτύπησε το κεφάλι της, έχασε τις αισθήσεις της, δεν της βρήκαν σφυγμό. Ενημερωθήκαμε κι εμείς ότι “έφυγε” και τα “έχουμε παίξει”», λέει από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης του κλαμπ.

Όπως λέει ο ίδιος, γίνεται έλεγχος στους ανήλικους σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ.

«Γίνεται, βεβαίως και γίνεται έλεγχος. Εγώ επειδή ρώτησα, μου λένε δεν έχει πιει πολύ αλκοόλ».

«Μπαλάκι» οι ευθύνες

Στο υπουργείο Υγείας τόνισαν πως όλα έγιναν όπως πρέπει και πως ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αστυνομικές Αρχές.

«Η προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης της Αστυνομίας έγινε. Δεν ισχύει αυτό που λένε ότι δεν έγινε. Μια χαρά ενημερώθηκε η Αστυνομία», είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δεν ενημερώθηκε το “100” από το νοσοκομείο»

Μιλώντας στο MEGA, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε:

«Προς το παρόν δεν υπάρχει σύνδεση της κατανάλωσης αλκοόλ ή κάποιας ουσίας με τον θάνατό της. Θα πρέπει να αναμένουμε τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων για να δούμε αν προκάλεσαν τελικά τον θάνατο αυτής της κοπέλας».

Παράλληλα επισήμανε πως «σίγουρα δεν ενημερώθηκε το “100” από το νοσοκομείο».

«Έχουμε επιβεβαιώσει ότι αυτό το παιδί εισήλθε στο κατάστημα μαζί με την παρέα της και κατανάλωσε αλκοόλ, φαίνεται από τα στοιχεία. Θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα των δειγμάτων που έχουν λάβει οι αστυνομικοί από την έρευνα στο κατάστημα γιατί αν έχουμε και νοθευμένο αλκοόλ καταλαβαίνετε ότι είναι επιβαρυντικό για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος», συμπλήρωσε.