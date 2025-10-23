Για τέσσερα βαριά αδικήματα διώκονται οι 37 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι διώξεις ασκήθηκαν από το εθνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους.