Κοινή προσευχή στην Καπέλα Σιστίνα του Βατικανού πραγματοποίησαν ο Πάπας Λέων με τον μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου, Κάρολο, την πρώτη μετά από πέντε αιώνες μετά το σχίσμα της Εκκλησίας της Αγγλίας από τη Ρώμη, σε μία ιστορική στιγμή υψηλού συμβολισμού.

Πρόκειται για οικουμενική προσευχή υπέρ της φροντίδας της πλάσης.

Η κοινή προσευχή στην Καπέλα Σιστίνα που σηματοδοτεί τη νέα εποχή ανάμεσα στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία και την εκκλησία της Αγγλίας, ξεκίνησε λίγο μετά τις 13:00 (ώρα Ελλάδος), διήρκησε περίπου 50 λεπτά και συμμετείχαν η χορωδία της Καπέλας Σιστίνα και δύο βασιλικές χορωδίες.

Όπως αναφέρει το BBC, η προσευχή θεωρείται μια προσωπική και ιδιωτική πράξη, και οι μονάρχες συνήθως δεν προσεύχονται δημόσια.

Σε ένα ακόμη σύμβολο συμφιλίωσης, ο Βασιλιάς θα παραστεί σε λειτουργία σε μια εκκλησία με προ-Μεταρρυθμιστική ιστορία, την Αγία Παύλου Εκτός των Τειχών.

Αυτή η εκκλησία και η μονή, που περιέχει τον τάφο του Αγίου Παύλου, συνδέεται παραδοσιακά με τη βρετανική μοναρχία, με καταβολές που φτάνουν στους μεσαιωνικούς και αγγλοσαξονικούς ηγεμόνες που κάποτε βοήθησαν στη συντήρηση αυτού του κτιρίου στη Ρώμη.

Τα σύμβολα του Τάγματος της Γκάρτερ εκτίθενται εκεί για αιώνες, αντανακλώντας τους δεσμούς με τη βρετανική μοναρχία.

Το πρωτόκολλο

Η βασίλισσα Καμίλα τράβηξε τα βλέμματα με την εντυπωσιακή μαύρη της εμφάνιση – μεταξωτό φόρεμα Fiona Clare, πέπλο Philip Treacy και κομψό κάλυμμα κεφαλής σε σχήμα κορώνας με μαύρα φύλλα.

Ως Αγγλικανή, τήρησε το πρωτόκολλο που απαιτεί από τις μη καθολικές βασίλισσες να ντύνονται στα μαύρα ενώπιον του Αγίου Πατέρα των Καθολικών, ενώ συμπλήρωσε το σύνολο με έναν σταυρό που ανήκε στην εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ Β΄

Το βασιλικό ζεύγος έγινε δεκτό στη βιβλιοθήκη του Αποστολικού Παλατιού από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, μέσα σε τελετουργικό πλαίσιο με τιμές από την Ελβετική Φρουρά και τους ύμνους του Ηνωμένου Βασιλείου και του Κράτους του Βατικανού.

Κατά την παραδοσιακή ανταλλαγή δώρων, ο βασιλιάς προσέφερε στον Πάπα μια ασημένια φωτογραφία και μια εικόνα του Αγίου Εδουάρδου του Ομολογητή.

Ο Πάπας, από την πλευρά του, χάρισε στο βασιλικό ζεύγος ένα μικρογραφικό αντίγραφο του ψηφιδωτού του Χριστού Παντοκράτορα από τον καθεδρικό ναό του Τσεφαλού στη Σικελία, ένα έργο με έντονο ελληνορθόδοξο ύφος, εμπνευσμένο από τη βυζαντινή τέχνη που κοσμεί πλήθος ναών του ελληνικού κόσμου.

