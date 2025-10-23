Πομπή 24 οχημάτων αυτήν την ώρα για την μεταγωγή των 34 από τους 37 συλληφθέντες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Αστυνομικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης προς την ΓΑΔΑ. Αίσθηση προκαλεί ότι χρειάστηκε ένα ολόκληρο βαν για τα διαβιβαστικά

Απολογία στο ελληνικό FBI

Η μεταγωγή ξεκίνησε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, μετά τη μαραθώνια απολογία των συλληφθέντων σε στελέχη του ελληνικού FBI του τμήματος Βόρειας Ελλάδας.

«Η γεωγραφία» των συλληφθέντων

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr, η μεταγωγή γίνεται με 23 συμβατικά οχήματα της ΕΛΑΣ, συνοδεία περιπολικού. Πρόκειται για 21 άτομα από Θεσσαλονίκη, 11 από Πέλλα, και 2 από Γιάννενα.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο ένας εκ των φερομένων ως «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης, πρώην υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, που ο ρόλος του ήταν να παίρνει επιδοτήσεις από τα δηλωθέντα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι 34 συλληφθέντες αναμένεται να φτάσουν στη ΓΑΔΑ κατά τις 8.30 το πρωί ενώ στη συνέχεια θα βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.