5 το πρωί: Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος – Κόντρα στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιδράσεων συνέχεια για το Βρετανικό Μουσείο
Ο αγαπημένος «Νιόνιος», που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με την μουσική του, δεν είναι πια κοντά μας. Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε χθες σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του
1
Πέθανε ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος
- Σε ηλικία 81 ετών: Έφυγε από τη ζωή, στα 81 του χρόνια, ο σπουδαίος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν μετά από επιδείνωση της υγείας του. Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν, αμέσως μετά το τέλος των εμφανίσεών του στο «Άλσος», διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα.
- Η ανακοίνωση της οικογένειας: Με μια λιτή ανάρτηση στο Facebook η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου ανακοίνωσε τον θάνατό του. «Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες».
- Το αντίο του πολιτικού κόσμου: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με συγκίνηση τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο «ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο, αλλά και στο δημόσιο ύφος» και τον χαρακτήρισε «ευαίσθητο Έλληνα και υπεύθυνο πολίτη». «Ο Νιόνιος δεν είναι πια κοντά μας» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Μέσα από τα τραγούδια του σκιαγραφούσε το βίωμα, τις ελπίδες, τις υπερβάσεις και τις αγωνίες του λαού μας στο πέρασμα των δεκαετιών» ανέφερε.
2
Οξεία αντιπαράθεση στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη
- Στο «κόκκινο» η Βουλή: Σε «ηλεκτρισμένο» κλίμα διεξήχθη χθες η συζήτηση στη Βουλή για την κυβερνητική τροπολογία που ρυθμίζει ζητήματα φύλαξης και διαχείρισης του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για «αδράνεια» στον καθαρισμό του χώρου, ενώ απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ είπε πως «δεν τον έχει δει ποτέ τόσο αμήχανο». Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντέτεινε πως ο πρωθυπουργός «χρησιμοποιεί τη Βουλή για να τραβήξει το αυτί του Δένδια», ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι «το Μνημείο δεν κινδυνεύει από τις κοινωνικές διαμαρτυρίες αλλά ο ίδιος ο Μητσοτάκης».
- Παρέμβαση Δένδια: Με γραπτή δήλωσή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι το Μνημείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται «ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων» και πως ο σκοπός του είναι «να ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί». Τόνισε ότι το μνημείο «είναι χώρος ενότητας και ομοψυχίας» και το Υπουργείο Άμυνας δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ο χώρος σε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.
- Στο προσκήνιο οι πολιτικές ισορροπίες: Η συζήτηση στη Βουλή ανέδειξε όχι μόνο τις διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, αλλά και τις εσωτερικές εντάσεις στη Νέα Δημοκρατία, με την απουσία Δένδια να ερμηνεύεται ως ένδειξη πολιτικής διαφοροποίησης. Παράλληλα, η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα, μεταφέροντας τη συζήτηση από τα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας σε θεσμικά θέματα «προεκλογικού συμβολισμού».
3
Αντιδράσεις για το γκαλά με τα Γλυπτά στο Βρετανικό Μουσείο
- Το επίμαχο δείπνο: Η ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων στην Ελλάδα, με αφορμή το πολυτελές δείπνο που πραγματοποιήθηκε στη Duveen Gallery του Βρετανικού Μουσείου. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατηγόρησε το Μουσείο ότι χρησιμοποίησε τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως «διακοσμητικά στοιχεία», χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «προσβλητική».
- Πού αποσκοπούσε; Το λαμπερό γκαλά είχε ως κύριο σκοπό τη συγκέντρωση πόρων για την ενίσχυση των διεθνών προγραμμάτων και συνεργασιών του Μουσείου. Ενώ οι προηγούμενοι διευθυντές του Βρετανικού Μουσείου τηρούσαν πιο συγκρατημένη στάση, ο Νίκολας Κάλιναν δηλώνει ανοιχτά ότι «τα οικονομικά του Βρετανικού Μουσείου απαιτούν ευελιξία στη σκέψη και επιχειρηματικό πνεύμα». Το Μουσείο, από την πλευρά του, αρνήθηκε να σχολιάσει.
- Η θέση του Μουσείου Ακρόπολης: «Το θέμα δεν είναι εάν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις στα μουσεία, αλλά πώς πρέπει να γίνονται», εξηγεί στο ΒΗΜΑ ο καθηγητής Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης, γενικός διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, σημειώνοντας πως «χρειάζεται και ο ανάλογος σεβασμός».
4
Το σχέδιο Κιέβου-Ευρώπης για την λήξη του πολέμου
- Πρόταση 12 σημείων: Οι ευρωπαϊκές χώρες και το Κίεβο ετοιμάζουν πρόταση 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, βασισμένη στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου, σύμφωνα με το Bloomberg. Την εφαρμογή του σχεδίου θα επιβλέπει συμβούλιο υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Η πρόταση προβλέπει εγγυήσεις ασφαλείας, πόρους για την ανοικοδόμηση και ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.
- Νέα συνάντηση Τραμπ-Πούτιν; Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι παραμένει αβέβαιο πότε θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες από καμία πλευρά. Μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πούτιν, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα, ενόψει πιθανής συνόδου στη Βουδαπέστη τις επόμενες δύο εβδομάδες.
- Αλλαγές στην ΕΕ: Πρόταση που συζητείται προβλέπει την ένταξη νέων μελών στην ΕΕ με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου, μία κίνηση που θα μπορούσε να ανοίξει άμεσα τον δρόμο για την Ουκρανία, τη Μολδαβία και το Μαυροβούνιο. Ωστόσο, η αλλαγή των κανόνων ένταξης απαιτεί έγκριση από όλα τα κράτη-μέλη, ενώ παραμένουν εμπόδιο οι αντιδράσεις ορισμένων χωρών που αντιτίθενται στην πρόταση για δικούς τους λόγους.
5
Σκληρό βράδυ για τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη
- Το αποτέλεσμα: Τη δεύτερη ήττα του στη League Phase του Champions League υπέστη ο Ολυμπιακός στη Βαρκελώνη. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν άντεξαν με δέκα παίκτες στο Μονζουίκ και έχασαν 6-1 από χατ τρικ του Φερμίν, δύο γκολ του Ράσφορντ κι ένα του Γιαμάλ.
- Ο διαιτητής: Ο Ελβετός Σνάιντερ δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Αποβάλλοντας αναίτια τον Έσε με δεύτερη κίτρινη και χρεώνοντας πέναλτι στην επαφή Τσολάκη – Ράσφορντ ανέτρεψε τα δεδομένα στο παιχνίδι με το σκορ στο ρευστό 2-1 από το γκολ του Ελ Καμπί.
- Στα υπόλοιπα ματς: Ισοπεδωτική η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί, σκόρπισε με 7-2 τη Λεβερκούζεν. Την ίδια ώρα η Αϊντχόφεν σόκαρε τη Νάπολι με 6-2 και Άρσεναλ, Ίντερ και Ντόρτμουντ σέρβιραν καρέ. Άνετες και οι νίκες των Μάντσεστερ Σίτι και Νιούκαστλ σε μια βραδιά με 43 τέρματα.
