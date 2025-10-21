«Παίρνω το λόγο για να υπερασπιστώ μια ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής. Ο πρωθυπουργός είπε ότι τα μέτρα για την ανάδειξη και προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. «Αφορούν έναν χώρο που τον θεωρούμε ιερό, που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα κόμμα, σε καμία οργάνωση, σε κανένα πρόσωπο. Αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι μιλάμε για τον ορισμό ενός χώρου συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας. «Το μεγάλο ερώτημα, το οποίο πρέπει να απαντήσουμε σήμερα είναι αν θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτόν τον χαρακτήρα αυτού του ιερού χώρου. Η απόφαση της κυβέρνησης σε αυτό το ερώτημα είναι καταφατική. Σε αυτό το ξεχωριστό χώρο δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο άσχετο με την αποστολή του, ούτε θα γίνονται φθορές όσο εύλογα ακούγονται τα αιτήματα.

Ο χώρος αυτός βρισκόταν επί δεκαετίες όμηρος επί θολού τοπίου αρμοδιοτήτων. Σταδιακά μετατράπηκε σε σκηνικό για κάθε είδους διαμαρτυρία και κάθε τύπου κομματική εκμετάλλευση. Έτσι τώρα το μνημείο περνά στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας, καθώς εκεί θα πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο αφιερωμένο στον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση, τη φροντίδα, την ανάδειξή του. Η αστυνομία θα μεριμνά για την προστασία του», θέλησε να εξηγήσει.

«Δεν είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων»

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι στην πλατεία Συντάγματος ή σε άλλο δημόσιο χώρο δεν αλλάζει τίποτα και παντού επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις.

«Δεν μιλάμε για κανένα περιορισμό δικαιωμάτων. Μιλάμε για την αποκατάσταση των πραγμάτων και των αξιών. Οι ιεροί χώροι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν περισσότερο. Η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας και ο σεβασμός να προηγείται των κραυγών» τόνισε.

Ακόμη χρησιμοποίησε ως παράδειγμα το ισχύον καθεστώς σε αντίστοιχα μνημεία στην Ευρώπη. «Η δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύμβολά του, υπονομεύονται όταν τα εγκαταλείπουν», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων. Είναι κενοτάφιο. Για σκεφτείτε αν συνέβαινε αυτό που συνέβη στον Άγνωστο Στρατιώτη, στην Ακρόπολη. Υπάρχουν κάποιοι χώροι που πρέπει να προστατεύονται με ειδικό καθεστώς; Η απάντηση είναι “ναι” και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει σε αυτή την κατηγορία», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει διάκριση στους νεκρούς, καθώς είναι άδικη και δεν τιμά τη μνήμη εκείνων που έχασαν τη ζωή τους σε οποιεσδήποτε συνθήκες, ενώ έκανε αναφορά στο μνημείο των θυμάτων της Marfin.

Αναφερόμενος στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, είπε ότι κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τη θλίψη, ούτε την οργή τους.

«Ένα είδος ακτιβισμού σε ένα ιερό σημείο δεν υπηρετεί τα αιτήματά τους. Πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη; Μέσα από τη δίκη, η οποία ξεκινά τον Μάρτιο. Άκουσα ότι η κυβέρνηση υπέστη ήττα στο ζήτημα της εκταφής του παιδιού του κ. Ρούτσι. Η κυβέρνηση σέβεται και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εκφράζουμε την ικανοποιήσή μας που τελικά η δικαιοσύνη μπόρεσε και έδωσε μία λύση, δίνοντας τη δυνατότητα στον κ. Ρούτσι και σε όποιον συγγενή επιθυμεί την εκταφή του παιδιού του. Εύχομαι οι εκταφές να γίνουν για να πάρουν απαντήσεις οι γονείς. Με σεβασμό στους γονείς, τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν τα περιθώρια σε κάποιους αδίστακτους να οικειοποιηθούν το πένθος τους, να εργαλειοποιούν τον πόνο τους, φορώντας δήθεν κα. Κωνσταντοπούλου τη μάσκα της αλληλεγγύης. Πολιτικά πρόσωπα που έχουν διακριθεί και για τις εντάσεις και για τις διχαστικές τους ενέργειες. 36 είναι οι κατηγορούμενοι που θα δικαστούν τον Μάρτιο. Δύο στελέχη της ΝΔ βρίσκονται αντιμέτωποι με το δικαστικό συμβούλιο. Και από την άλλη πλευρά, ποιοι υπάρχουν; Οι οπαδοί του ξυλολίου που αν και οι θεωρίες τους κατέρρευσαν επιχείρησαν τώρα να τις αναστήσουν», προσέθεσε.

«Υπάρχει ή δεν υπάρχει μνημείο των Τεμπών; Υπάρχει και αμφιβάλω αν κάποιος από τους διαμαρτυρόμενους το έχει επισκεφτεί» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έπρεπε να έχει γίνει από καιρό»

Ο πρωθυπουργός είπε ότι εκείνοι που λένε ότι «δεν θα επιτρέψουμε να οικειοποιηθούν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», το θεωρεί ιδιοκτησία του.

«Τι θα πει να ζούμε κάτω από τους ίδιους κανόνες δίχως κάποιοι με το έτσι θέλω να τους καταργούν. Τι σημαίνει δημόσιος χώρος. Θα ήταν χρήσιμο όσοι διαφωνούν να αφουγκραστούν και τις οικογένειες που είχαν θύματα πολέμου, τους χιλιάδες που συρρέουν να ζήσουν την αλλαγή της προεδρικής φρουράς. Αν ρωτήσουμε την κοινωνία, ο Άγνωστος Στρατιώτης πρέπει να είναι χώρος μνήμης ή χώρος διαμαρτυρίας τι απάντηση θα έδινε; Είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε να διαφυλάξει τον χαρακτήρα του Αγνώστου Στρατιώτη», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «επιτέλους αυτό το οποίο κάνουμε έπρεπε να έχει γίνει από καιρό» και πως μια σύγχρονη κοινωνία οφείλει να ζει με κανόνες με το δημόσιο χώρο να είναι κτήμα του συνόλου.

«Θεωρώ τεχνητή απόπειρα διχασμού. Είναι αντιπαλότητα χωρίς ουσία. Αλίμονο αν η μνήμη γραφόταν στο έδαφος και διαρκούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι. Η μνήμη των θυμάτων των Τεμπών θα ζει για πάντα στις καρδιές όλων μας», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι «κανείς δεν προσπάθησε να συγκαλύψει τίποτα» και έκανε λόγο για λυσσαλέα προσπάθεια κάποιων να καθυστερήσει η δίκη για να κάνουν κάποιοι και κάποιες σπέκουλα.

«Παρά την προσπάθεια κάποιων να βαφτίσουν ως έγκλημα ένα δυστύχημα, οι πλάκες αριστερά και δεξιά από την τιμητική φρουρά των ευζώνων μας θυμίζουν τον προορισμό του μνημείου. Είναι ακατανόητη η στάση ενός τμήματος της αντιπολίτευσης που συντάσσεται με το παράδοξο μέτωπο της άρνησης. Έγιναν ουρά σας όλη η αντιπολίτευση κα Κωνσταντοπούλου. Το πετύχατε. Να πείτε μπράβο στον κ. Ανδρουλάκη. Πριν έρθω στο ΠαΣοΚ, έχω μια απορία. Γιατί δεν είναι εδώ ο κ. Βελόπουλος. Ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε την τροπολογία κ. Ανδρουλάκη. Οι ακραίοι υπερπατριώτες, απευθύνομαι στον κόμμα της Ελληνικής Λύσης, να μη θέλετε να προστατεύεται χώρος που είναι ταυτισμένος με την ελληνική παράδοση; Γιατί άραγε; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας;», συνέχισε.

Για το ΠαΣοΚ ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η στάση του είναι ακατανόητη για θεσμικό κόμμα που έχει ταυτίσει την ιστορία του με τη σύγχρονη ιστορία της μεταπολίτευσης. «Δεν περίμενα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γίνει παρακολούθημα των πιο ακραίων φωνών στο κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ακούσω προτάσεις. Σας καλώ να αναθεωρήσετε τη θέση σας. Όλοι κρινόμαστε τελικά. Κριθήκαμε και θα κριθούμε και πάλι. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Κρινόμαστε και κάθε μέρα για την ισχύ των επιχειρημάτων μας. Θέλουμε η Αθήνα να ανακτήσει το ιερό μνημείο στο κέντρο της, να ζήσει στο χρόνο ως τόπος τιμής, ενότητας, αναστοχασμού και συλλογικής αυτοσυνείδησης», υπογράμμισε.